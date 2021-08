Wahlkreis Hanau: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Hanau veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst Teile vom Main-Kinzig-Kreis.

Wenn am 26. September 18 Uhr die Wahllokale bei der Bundestagswahl 2021 schließen, wird mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Von diesem Moment an bekommen Sie hier die jeweils brandneuen Resultate für den hessischen Wahlkreis Hanau. Zum Wahlkreis gehören Teile vom Main-Kinzig-Kreis mit Gemeinden wie Hanau, Bruchköbel, Langenselbold und Maintal.

Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 am 26. September in 299 Wahlkreise unterteilt. Mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Sie entscheiden darüber, welche Abgeordneten künftig im Bundestag sitzen.

Nach § 3 Bundeswahlgesetz soll die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl aller Wahlkreise nicht mehr als 15 % nach oben oder unten abweichen. Sobald die Abweichung mehr als 25 % beträgt, muss eine Neuabgrenzung vorgenommen werden. Die durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis betrug am 30. September 2019 rund 243.500.

Hier finden Sie zunächst die aktuellen Wahlergebnisse im Wahlkreis Hanau. Anschließend bekommen Sie das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hanau

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hanau liefern wir Ihnen zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Anschließend bekommen Sie in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Zum Wahlverfahren: Die Erststimme auf der linken Seite des Wahlzettels wird für einen der dort namentlich aufgeführten Bewerber abgegeben. Wer von ihnen in seinem oder ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt ins höchste deutsche Parlament ein. So werden die ersten 299 Abgeordneten gewählt.

Für die übrigen Sitze im deutschen Parlament machen die Wähler ihr Kreuz oben rechts auf dem Wahlzettel. Dazu stellen alle Parteien je Bundesland eine Liste von Kandidaten auf - die sogenannte Landesliste. Wie viele der dort aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten in den neuen Bundestag einziehen, hängt ausschließlich von der Zweitstimme ab - mit der wird nämlich eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet also am Ende des Tages darüber, welche Partei wie viele Sitze im Parlament bekommt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 180: Was gehört zum Wahlkreis Hanau?

Der Wahlkreis umfasst vom Main-Kinzig-Kreis die Gemeinden

Bruchköbel

Erlensee ,

, Großkrotzenburg

Hammersbach

Hanau

Hasselroth

Langenselbold

Maintal

Neuberg

Nidderau

Niederdorfelden

Rodenbach

Ronneburg

Schöneck

Die übrigen Gemeinden vom Main-Kinzig-Kreis liegen im Wahlkreis 175.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 177.469 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,6 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Hanau bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Hanau die Bewerberin Dr. Katja Leikert von der CDU das Rennen für sich entschieden. Ihr Erststimmen-Anteil betrug bei der damaligen Bundestagswahl 35,3 Prozent. Zweiter wurde Dr. Sascha Markus Raabe ( SPD) mit 30,4 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerber Partei Erststimmen (%) Katja Leikert CDU 35,3 Sascha Markus Raabe SPD 30,4 Jonny Nedog AfD 12,8 Ralf-Rainer Piesold FDP 6,4 Anja Katharina Zeller GRÜNE 6,1 Tobias Huth DIE LINKE 5,8 Gregor Wilkenloh Die PARTEI 1,4 Bodo Delhey FREIE WÄHLER 1,3

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Hanau (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 29,6 Prozent

: 29,6 Prozent SPD : 23,5 Prozent

: 23,5 Prozent GRÜNE: 8,6 Prozent

DIE LINKE: 7,6 Prozent

AfD : 14,1 Prozent

: 14,1 Prozent FDP : 11,5 Prozent

: 11,5 Prozent Tierschutzpartei: 1,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent.