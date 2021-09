Wahlkreis Harz: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Harz mit Halberstadt und Wernigerode.

Der Wahlkreis Harz (Nummer 68) ist einer von neun Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt. Er beinhaltet 13 Einheitsgemeinden aus dem Landkreis Harz, die Verbandsgemeinde Vorharz und zwei Gemeinden vom Salzlandkreis. Egal ob der Briefwahl oder im Wahllokal: Die Bundestagswahl 2021 findet am 26.September 2021 statt. Am Wahlsonntag sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Harz.

Am Ende des Artikels finden Sie außerdem die Ergebnisse für die Bundestagswahl vor vier Jahren - somit können Sie die aktuellen Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 vergleichen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Harz

Sie erfahren über unser Datencenter welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin ins Parlament gewählt wird und wie viele Stimmen die jeweiligen Parteien bekommen. Mehr als 30 Parteien treten in Deutschland zur Bundestagswahl 2021 an. Die Anzahl der Zweitstimmen bestimmt, wie viele Sitze eine Partei im Parlament besetzen darf. Hier sehen Sie die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Harz:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 68 Harz mit Halberstadt und Wernigerode

Alle Stimmen der Gemeinden und Städte im Landkreis Harz zählen zu Wahlkreis 68. Die größten Städte sind Halberstadt und Wernigerode mit 39.221 und 32.181 Einwohnern und Einwohnerinnen. In diesen Städten und Gemeinden geben die Bürger ihre Stimme ab:

Landkreis Harz

Einheitsgemeinde Stadt Ballenstedt

Stadt Einheitsgemeinde Stadt Blankenburg ( Harz )

Stadt Blankenburg ( ) Einheitsgemeinde Stadt Falkenstein / Harz

Stadt / Einheitsgemeinde Stadt Halberstadt

Stadt Einheitsgemeinde Stadt Harzgerode

Stadt Einheitsgemeinde Gemeinde Huy

Gemeinde Huy Einheitsgemeinde Stadt Ilsenburg ( Harz )

Stadt ( ) Einheitsgemeinde Gemeinde Nordharz

Gemeinde Nordharz Einheitsgemeinde Stadt Oberharz am Brocken

Stadt am Brocken Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck

Stadt Einheitsgemeinde Welterbestadt Quedlinburg

Welterbestadt Einheitsgemeinde Stadt Thale

Stadt Einheitsgemeinde Stadt Wernigerode

Verbandsgemeinde Vorharz

Ditfurt

Groß Quenstedt

Harsleben

Hedersleben

Schwanebeck

Selke-Aue

Wegeleben

Vom Salzlandkreis

Aschersleben

Seeland

Die übrigen Gemeinden Gemeinden im Salzlandkreis wählen im Wahlkreis Magdeburg und im Wahlkreis Anhalt.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Harz der vergangenen Wahl

Welcher Direktkandidat hat sich zur Bundestagswahl im Jahr 2017 durchgesetzt? Hier die Antwort:

Heike Brehmer von der CDU erhielt 36,4 Prozent der Erstimmen.

An zweiter Stelle landete Evelyn Edler (Die Linke) mit 19,2 Prozent und somit mehr als 15 Prozentpunkten Abstand. Insgesamt gaben 143.567 Wähler ihre Stimmen ab, was einer Wahlbeteiligung von 66,6 Prozent entspricht. Im Vergleich zur Bundestagswahl im Jahr 2013 hat sich damit der Wahlkreis 68 um 7,7 Prozentpunkte gesteigert.

Hier sehen Sie das Ergebnis der Zweitstimmen im Wahlkreis 68 vor vier Jahren im Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 68 (2017) Zweitstimmen Sachsen-Anhalt (2017) CDU 33,6 Prozent 30,3 Prozent SPD 16,2 Prozent 15,2 Prozent FDP 7,0 Prozent 7,8 Prozent Grüne 3,5 Prozent 3,7 Prozent Die Linke 17,7 Prozent 17,7 Prozent AfD 16,9 Prozent 19,6 Prozent Sonstige 5,1 Prozent 5,7 Prozent

