Wahlkreis Heilbronn: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Heilbronn finden Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Neben der Stadt gehören auch viele Orte aus dem Landkreis Heilbronn dazu.

Zum Wahlkreis Heilbronn gehören eine ganze Reihe von Städten und Gemeinden. Neben der Stadt in Baden-Württemberg zählen nämlich auch viele Orte aus dem Landkreis Heilbronn dazu - unter anderem Neckarsulm, Eppingen, Bad Rappenau. Wie wählen die Menschen hier? Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 veröffentlichen wir nach der Auszählung in diesem Artikel.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Heilbronn

Auch im Wahlkreis Heilbronn stellten die Parteien Direktkandidatinnen und Direktkandidaten auf. Wer davon die meisten Erststimmen bekommt, zieht auf jeden Fall in den deutschen Bundestag ein. Das ist auch in den anderen 298 Wahlkreisen in Deutschland so. Diese Regelung soll sicherstellen, dass aus jeder Region in Deutschland ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist.

Zusätzlich können die Parteien Kandidatinnen und Kandidaten von ihren Landeslisten in den Bundestag bringen. Wie viele der Bewerber den Sprung ins Parlament schaffen, hängt von der Anzahl der Sitze einer Partei ab - und über diese entscheiden die Wähler mit ihrer Zweitstimme. Alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Heilbronn bekommen Sie hier in unserem Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Heilbronn und Orte aus dem Landkreis Heilbronn bilden Wahlkreis 267

Heilbronn liegt im Norden von Baden-Württemberg und umfasst rund 130.000 Einwohner. Zum Wahlkreis Heilbronn gehören aber auch viele Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Heilbronn. Hier finden Sie eine komplette Übersicht darüber, welche Orte bei der Bundestagswahl 2021 eine Einheit bilden.

Stadt Heilbronn

Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall

Bad Rappenau

Bad Wimpfen

Eberstadt

Ellhofen

Eppingen

Erlenbach

Gemmingen

Gundelsheim

Hardthausen am Kocher

Ittlingen

Jagsthausen

Kirchardt

Langenbrettach

Lehrensteinsfeld

Löwenstein

Massenbachhausen

Möckmühl

Neckarsulm

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Obersulm

Oedheim

Offenau

Roigheim

Schwaigern

Siegelsbach

Untereisesheim

Weinsberg

Widdern

Wüstenrot

Die anderen Orte aus dem Landkreis Heilbronn fallen in den Wahlkreis Neckar-Zaber. Die Aufteilung ist nicht willkürlich: Sie hängt damit zusammen, dass alle Wahlkreise in Deutschland ungefähr dieselbe Einwohnerzahl abdecken sollen.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Heilbronn der vergangenen Wahl

Alle vier Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt - zuletzt also 2017. Damals setzte sich im Wahlkreis Heilbronn von den Direktkandidaten der CDU-Politiker Alexander Throm durch. Er kam bei der Bundestagswahl vor vier Jahren auf ein Ergebnis von 35,3 Prozent der Erststimmen und landete damit vor Josip Juratovic mit 23,2 Prozent.

So fielen 2017 die Ergebnisse bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Heilbronn aus:

CDU : 32,1 Prozent

: 32,1 Prozent SPD : 17,7 Prozent

: 17,7 Prozent AfD : 16,4 Prozent

: 16,4 Prozent FDP : 13,0 Prozent

: 13,0 Prozent Grüne: 10,4 Prozent

Linke: 5,7 Prozent

Die CDU landete damit vor SPD, AfD, FDP, Grünen und Linkspartei - hatte im Vergleich zu 2013 aber auch fast 14 Prozentpunkte verloren. (sge)