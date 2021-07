Wahlkreis Hochtaunus: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Hochtaunus veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst Teile vom Hochtaunuskreis und vom Landkreis Limburg-Weilburg.

Sobald bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September die Wahllokale schließen, bieten wir Ihnen hier in diesem Artikel die jeweils neuesten Ergebnisse für den hessischen Wahlkreis Hochtaunus. Der Wahlkreis umfasst Teile vom Hochtaunuskreis und vom Landkreis Limburg-Weilburg.

Alles in allem ist die Bundesrepublik zur Bundestagswahl 2021 in 299 Wahlkreise unterteilt. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat direkt in den Bundestag gewählt. Das soll sicherstellen, dass aus allen Teilen des Landes ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist.

Mehr als 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und so darüber zu entscheiden, welche Abgeordneten künftig im Bundestag sitzen.

Laut Grundgesetz muss der Bundestag 46 bis 48 Monate nach Beginn der laufenden Wahlperiode neu bestimmt werden. Damit war für 2021 der Zeitraum zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober abgesteckt.

Die Erststimme auf der linken Seite des Wahlzettels wird für einen namentlich aufgeführten Bewerber abgegeben. Wer von ihnen in seinem oder ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt ins deutsche Parlament ein. Auf diese Weise werden die ersten 299 Abgeordneten gewählt.

Für die übrigen Sitze im deutschen Parlament stellen alle Parteien je Bundesland eine Liste von Kandidaten auf - die Landesliste. Wie viele der dort aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten in den neuen Bundestag einziehen, hängt ausschließlich von der Zweitstimme ab - mit der wird nämlich eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet also darüber, welche Partei wie viele Sitze im Parlament bekommt.

Hier finden Sie zunächst die aktuellen Wahlergebnisse im Wahlkreis Hochtaunus. Anschließend bekommen Sie das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hochtaunus

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hochtaunus liefern wir Ihnen zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Anschließend bekommen Sie in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 176: Was gehört zum Wahlkreis Hochtaunus?

Der Wahlkreis umfasst...

... vom Hochtaunuskreis

Bad Homburg v. d. Höhe

v. d. Höhe Friedrichsdorf

Glashütten

Grävenwiesbach

Neu-Anspach

Oberursel ( Taunus )

( ) Schmitten

Usingen

Wehrheim

Weilrod

Die übrigen Gemeinden im Hochtaunuskreis gehören zum Wahlkreis 181.

... vom Landkreis Limburg-Weilburg

Beselich

Löhnberg

Mengerskirchen

Merenberg

Runkel

Villmar

Weilburg

Weilmünster

Weinbach

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Limburg-Weilburg gehören zum Wahlkreis 178.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl am 24. September 2017 gut 181.000 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,6 Prozent.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Hochtaunus bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hatte bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Hochtaunus der Bewerber Markus Benjamin Koob ( CDU) die Nase vorn. Sein Erststimmen-Ergebnis betrug bei der damaligen Bundestagswahl 39,9 Prozent. Platz 2 belegte Dr. Hans Joachim Schabedoth ( SPD) mit 23,0 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerber Partei Erststimmen (%) Markus Benjamin Koob CDU 39,9 Hans-Joachim Schabedoth SPD 23,0 Stefan Ruppert FDP 10,4 Andreas John Lichert AfD 10,4 Wolfgang Schmitt GRÜNE 8,9 Silvia Lehmann DIE LINKE 5,9

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Hochtaunus (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 33,57 Prozent

: 33,57 Prozent SPD : 20,0 Prozent

: 20,0 Prozent GRÜNE: 9,7 Prozent

DIE LINKE: 6,6 Prozent

AfD : 11,2 Prozent

: 11,2 Prozent FDP : 15,0 Prozent

: 15,0 Prozent Tierschutzpartei: 1,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)