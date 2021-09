Wahlkreis Höxter – Gütersloh III – Lippe II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier gibt es die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Höxter - Gütersloh III - Lippe II. Schloß Holte-Stukenbrock, Warburg und Bad Driburg gehören unter anderem dazu.

Alle 299 Wahlkreise in Deutschland, die es bei der Bundestagswahl 2021 gibt, sollen ungefähr die gleiche Anzahl an Einwohnern haben. Aus diesem Grund werden oft mehrere Landkreise, Städte und Gemeinden aufgeteilt oder auch zu einem Wahlkreis zusammengefasst. Im Wahlkreis 136 sind der gesamte Kreis Höxter, mehrere Orte des Landkreises Lippe sowie die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock aus dem Landkreis Gütersloh vertreten. Wenn Sie wissen möchten, wie die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Höxter – Gütersloh III – Lippe II abgestimmt haben, dann werden Sie hier fündig. Unser Datencenter liefert am Wahlabend die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Höxter – Gütersloh III – Lippe II

Am 26. September findet die Bundestagswahl 2021 statt - an einem Sonntag. Die Wahl muss nämlich immer an einem Sonn- oder Feiertag stattfinden, damit jeder die Chance hat zu wählen. Mit ihrer Stimme können die Wahlberechtigten maßgeblich die deutsche Politik der kommenden vier Jahre prägen. Zwar wird nicht direkt ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin gewählt, aber die Sitze des Bundestages werden anhand des Wahlergebnisses neu besetzt und dieser wählt dann den neuen Kanzler.

Nachdem die Wahllokale um 18 Uhr schließen beginnen deutschlandweit etwa 650.000 Wahlhelfer damit, die Stimmzettel auszuzählen. Sobald am Wahlabend das Ergebnis vorliegt, liefert unser Datencenter alle Infos zu den Erst- und Zweitstimmen, die im Wahlkreis Höxter – Gütersloh III – Lippe II vergeben wurden.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 136 mit Schloß Holte-Stukenbrock, Warburg und Bad Driburg

Es ist üblich, dass die Bundestagswahlkreise aus mehreren Städten, Gemeinden oder Landkreisen bestehen, da sie alle in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben sollen. So soll gewährleistet werden, dass jeder Direktkandidat, der einen Sitz im Bundestag erhält, auch die gleiche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern vertritt. Im Wahlkreis 136 sind gleich drei Landkreise vertreten: Höxter, Gütersloh und Lippe. Welche Orte sich im Wahlkreis Höxter – Gütersloh III – Lippe II befinden, verrät Ihnen diese Übersicht:

Kreis Höxter:

Bad Driburg (18.902)

(18.902) Beverungent (13.064)

Borgentreich (8.501)

(8.501) Brakel (16.125)

(16.125) Höxter (28.50981)

(28.50981) Marienmünster (4.903)

(4.903) Nieheim (6.026)

(6.026) Steinheim (12.617)

(12.617) Warburg (22.928)

(22.928) Willebadessen (8.154)

Kreis Gütersloh

Schloß Holte-Stukenbrock (26.943)

Kreis Lippe:

Augustdorf (10.147)

(10.147) Schlangen (9.254)

Horn-Bad Meinberg (17.245)

(17.245) Lügde (9.235)

(9.235) Schieder-Schwalenberg (8.355)

Die anderen Orte des Landkreises Gütersloh befinden sich im Wahlkreis Gütersloh I und im Wahlkreis Bielefeld – Gütersloh II. Die übrigen Städte und Gemeinden des Kreises Lippe sind im Wahlkreis Lippe I vertreten.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Höxter – Gütersloh III – Lippe II der vergangenen Wahl

Das Direktmandat im Wahlkreis 136 erhielt 2017 Christian Haase von der CDU mit 44,3 Prozent der Stimmen. Die SPD-Politikerin Petra Rode-Bosse erhielt als Erstunterlegene 26,7 Prozent Stimmenanteile.

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Höxter – Gütersloh III – Lippe II bei der Bundestagswahl vor vier Jahren im Überblick:

CDU : 37,3 Prozent

: 37,3 Prozent SPD : 24,7 Prozent

: 24,7 Prozent FDP : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent AfD : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent Grüne: 6,4 Prozent

Die Linke : 6,4 Prozent

: 6,4 Prozent Sonstige: 3,2 Prozent

