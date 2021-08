Wahlkreis Lippe I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Lippe I gibt es hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Zum Wahlkreis 135 gehören unter anderem Detmold, Bad Salzuflen, Lemgo und Lage.

Bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September dürfen mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. In den vergangenen 20 Jahren machten jedoch durchschnittlich nur zwischen 70 und 80 Prozent der wahlberechtigten Deutschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Abgestimmt wird in insgesamt 299 Wahlkreisen, die teilweise aus mehreren Landkreisen, Städten und Gemeinden bestehen. Mit dieser Einteilung soll gewährleistet werden, dass jeder Wahlkreis die gleiche Anzahl an Einwohnern hat, damit der unmittelbar in den Bundestag gewählte Direktkandidat auch die gleiche Menge an Bürgerinnen und Bürgern vertritt. Für den Bundestagswahlkreis Lippe I finden Sie hier unser Datencenter, das am Wahltag nach der Auszählung der Stimmen das Wahlergebnis der Bundestagswahl 20201 liefert.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Lippe I

Zwei Kreuze darf jeder Wahlberechtigte am 26. September auf dem Wahlzettel machen. Auf der linken Seite wird ein Kandidat gewählt, wobei derjenige mit den meisten Stimmen im jeweiligen Wahlkreis ein Direktmandat für den Bundestag erhält. Mit der Zweitstimme auf der rechten Seite des Wahlzettels kann dann noch eine Partei gewählt werden. Die Zweitstimme ist entgegen ihrem Namen für die Sitzverteilung im Bundestag die wichtigere Stimme. Unser Datencenter liefert am Wahlabend die Zahlen und Ergebnisse zu den Erst- und Zweitstimmen, die am Tag der Bundestagswahl, dem 26. September 2021, im Wahlkreis Lippe I vergeben wurden. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer mit den Auszählungen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 135 mit Detmold, Bad Salzuflen, Lemgo und Lage

Für die Bundestagswahl wurde der Landkreis Lippe, der im Nordosten Nordrhein-Westfalens liegt, in zwei Wahlkreise unterteilt. Der größere Anteil der zugehörigen Städte und Gemeinden befindet sich im Wahlkreis 135. Welche Orte zum Wahlkreis Lippe I gehören und wie viele Einwohner diese jeweils haben, entnehmen Sie der folgenden Übersicht:

Bad Salzuflen (54.166)

Barntrup (8.501)

Blomberg (15.093)

Detmold (74.097)

Lage (34.885)

Lemgo (40.456)

Oerlinghausen (17.065)

Dörentrup (7.662)

Extertal (11.042)

Kalletal (13.385)

Leopoldshöhe (16.382)

Die anderen Orte des Landkreises Lippe befinden sich im Wahlkreis Höxter – Gütersloh III – Lippe II.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Lippe I der vergangenen Wahl

Insgesamt stimmten von den 170.501 Wahlberechtigten im Wahlkreis Lippe I bei der vergangenen Bundestagswahl 128.938 ab. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 75,6 Prozent.

Per Direktmandat wurde im Wahlkreis 135 mit 36,6 Prozent der Stimmen Kerstin Vieregge von der CDU in den Bundestag geschickt. 32,1 Prozent der Stimmen erhielt der Erstunterlegene SPD-Politiker Henning Welslau.

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 135:

CDU : 31,5 Prozent

: 31,5 Prozent SPD : 27,8 Prozent

: 27,8 Prozent FDP : 12,5 Prozent

: 12,5 Prozent AfD : 11,1 Prozent

: 11,1 Prozent Grüne: 7,0 Prozent

Die Linke : 6,6 Prozent

: 6,6 Prozent Sonstige: 3,5 Prozent

