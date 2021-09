Wahlkreis Lörrach - Müllheim: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Lörrach - Müllheim: Hier gibt es die Wahlergebnisse für den Landkreis Lörrach und Orte aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

48 Städte und Gemeinden liegen im Wahlkreis Lörrach - Müllheim. Zu dem gehören nämlich alle Orte aus dem Landkreis Lörrach. Dazu kommen noch so einige aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - darunter Müllheim und Bad Krozingen.

Welchen Direktkandidaten wählen die Menschen hier bei der Bundestagswahl 2021 ins Parlament? Wie viel Prozent holen die einzelnen Parteien? Hier finden Sie die Ergebnisse für den Bundestagswahlkreis Lörrach - Müllheim.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Lörrach - Müllheim

Alle vier Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt. Die Menschen wählen dabei mit den Erststimmen eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis. Die Zweitstimme wird an eine ganze Partei vergeben und entscheiden am Ende darüber, wie viele Sitze die verschiedenen Parteien im Bundestag bekommen. Alle Ergebnisse für den Wahlkreis Lörrach - Müllheim gibt es hier im Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Landkreis Lörrach und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gehören zum Wahlkreis 282

299 Wahlkreise gibt es in ganz Deutschland. Sie müssen alle mehr oder weniger dieselbe Einwohnerzahl abdecken. Das führt dazu, dass die größten deutschen Städte in mehrere Wahlkreise unterteilt sind. Umgekehrt gehören aber auch oft viele Orte oder gleich mehrere Landkreise zusammen zu einen Wahlkreis.

Zum Wahlkreis Lörrach - Müllheim im Südwesten von Baden-Württemberg zählen nicht nur die 35 Orte aus dem Landkreis Lörrach, es kommen auch noch welche aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dazu. Hier die vollständige Übersicht:

Landkreis Lörrach (komplett)

Aitern

Bad-Bellingen

Binzen

Böllen

Efringen-Kirchen

Eimeldingen

Fischingen

Fröhnd

Grenzach-Wyhlen

Häg-Ehrsberg

Hasel

Hausen im Wiesental

Inzlingen

Kandern

Kleines Wiesental

Lörrach

Malsburg-Marzell

Maulburg

Rheinfelden

Rümmingen

Schallbach

Schliengen

Schönau im Schwarzwald

Schönenberg

Schopfheim

Schwörstadt

Steinen

Todtnau

Tunau

Utzenfeld

Weil am Rhein

Wembach

Wieden

Wittlingen

Zell im Wiesental

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Auggen

Bad Krozingen

Badenweiler

Ballrechten-Dottingen

Buggingen

Eschbach

Hartheim am Rhein

am Heitersheim

Müllheim

Münstertal / Schwarzwald

Neuenburg am Rhein

Staufen im Breisgau

Sulzburg

Die weiteren Orte aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gehören zum Wahlkreis Freiburg und zum Wahlkreis Waldshut.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Lörrach - Müllheim der vorherigen Wahl

2017 fand die vorherige Bundestagswahl in Deutschland statt. Aus dem Wahlkreis Lörrach - Müllheim zog der Direktkandidat Armin Schuster von der CDU in den Bundestag ein. Er holte mit einem Ergebnis von 39,4 Prozent die meisten Erststimmen.

Bei den Zweitstimmen gab es vor vier Jahren diese Ergebnisse im Bundestagswahlkreis Lörrach - Müllheim:

CDU : 34,4 Prozent

: 34,4 Prozent SPD : 17,8 Prozent

: 17,8 Prozent Grüne: 15,4 Prozent

FDP : 11,1 Prozent

: 11,1 Prozent AfD : 10,5 Prozent

: 10,5 Prozent Linke: 6,2

(sge)

