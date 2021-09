Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I mit Parchim und Wismar.

Seit Dezember 2020 steht fest, dass die Bundestagswahl 2021 am 26. September stattfindet. Am Wahltag werden die Wahllokale wie üblich zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet sein. Sobald die Stimmzettel ausgezählt sind, finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I . Wahlkreis 13 beinhaltet somit neben einigen kreisfreien Städten und Gemeinden insgesamt drei Landkreise.

Neben den aktuellen Ergebnissen zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I finden Sie hier im Artikel auch die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis 13.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I

In insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland wird am Sonntag, 26. September, 2021 gewählt. Somit werden auch insgesamt 299 Abgeordnete durch die Erststimmen ins Parlament gewählt. Die Zweitstimme gilt der gesamten Partei.

Hier im Artikel finden Sie am Wahlabend die aktuellen Ergebnisse für den Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 13 mit Parchim, Wismar und den Kreisen Ludwigslust-Parchim, Rostock und Nordwestmecklenburg

Hier finden Sie den Überblick zu den Gemeinden, in denen im Wahlkreis 13 gewählt wird:

Vom Landkreis Ludwigslust-Parchim

amtsfreie Gemeinde Parchim

Amt Crivitz

die Gemeinden Banzkow , Barnin , Bülow, Cambs , Crivitz , Demen , Dobin am See, Friedrichsruhe, Gneven, Langen Brütz, Leezen , Pinnow , Plate , Raben Steinfeld , Sukow , Tramm, Zapel

Amt Eldenburg Lübz

die Gemeinden Gallin-Kuppentin, Gehlsbach, Granzin , Kreien , Kritzow , Lübz , Passow , Ruhner Berge, Siggelkow , Werder

Amt Goldberg-Mildenitz

die Gemeinden Dobbertin , Goldberg , Mestlin , Neu Poserin , Techentin

Amt Parchimer Umland

die Gemeinden Domsühl , Groß Godems, Karrenzin , Lewitzrand, Obere Warnow , Rom , Spornitz , Stolpe , Ziegendorf , Zölkow

Amt Plau am See

die Gemeinden Barkhagen, Ganzlin , Plau am See

Amt Sternberger Seenlandschaft

die Gemeinden Blankenberg , Borkow, Brüel , Dabel , Hohen Pritz , Kloster Tempzin, Kobrow , Kuhlen-Wendorf, Mustin , Sternberg , Weitendorf , Witzin

Übrige Gemeinden des Landkreises befinden sich im Wahlkreis Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I.

vom Landkreis Nordwestmecklenburg

amtsfreie Gemeinden Grevesmühlen , Insel Poel , Wismar

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen

die Gemeinden Bad Kleinen , Barnekow, Bobitz , Dorf Mecklenburg , Groß Stieten , Hohen Viecheln , Lübow , Metelsdorf, Ventschow

Amt Grevesmühlen-Land

die Gemeinden Bernstorf, Gägelow , Roggenstorf, Rüting , Stepenitztal, Testorf-Steinfort , Upahl, Warnow

Amt Klützer Winkel

die Gemeinden Boltenhagen , Damshagen , Hohenkirchen , Kalkhorst , Klütz , Zierow

Amt Neuburg

die Gemeinden Benz, Blowatz , Boiensdorf, Hornstorf , Krusenhagen, Neuburg

Amt Neukloster-Warin

die Gemeinden Bibow, Glasin, Jesendorf, Lübberstorf, Neukloster , Passee , Warin, Züsow, Zurow

Übrige Gemeinden des Landkreises befinden sich im Wahlkreis Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I.

vom Landkreis Rostock

amtsfreie Gemeinden Bad Doberan , Kröpelin , Kühlungsborn , Neubukow , Satow

Amt Bad Doberan-Land

die Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Bartenshagen-Parkentin, Börgerende-Rethwisch, Hohenfelde , Nienhagen , Reddelich , Retschow , Steffenshagen, Wittenbeck

Amt Neubukow-Salzhaff

die Gemeinden Alt Bukow, Am Salzhaff , Bastorf , Biendorf , Carinerland, Rerik

Die übrigen Gemeinden wählen im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II und im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I der vergangenen Wahl

Karin Strenz von der CDU hat sich bei der vergangenen Wahl durchgesetzt. 30 Prozent der Wähler gaben für sie ihre Erststimme ab. Frank Michael Junge von der SPD erreichte bei mit 24 Prozent der Erststimmen den zweiten Platz.

Hier sehen Sie die Zweitstimmen der vergangenen Wahl im Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I im Überblick:

CDU : 33,7 Prozent

: 33,7 Prozent SPD : 17,2 Prozent

: 17,2 Prozent Grüne: 3,8 Prozent

FDP : 6,2 Prozent

: 6,2 Prozent Die Linke : 16,8 Prozent

: 16,8 Prozent AfD : 17,7 Prozent

: 17,7 Prozent Sonstige: 4,6 Prozent

