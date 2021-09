Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg mit Bleckede und Adendorf.

Am 26. September 2021 findet in ganz Deutschland die Bundestagswahl 2021 statt. Am Wahlabend finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg. Die Landkreise werden nicht auf zwei Wahlkreise aufgeteilt: alle Städte und Gemeinden in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg wählen im Wahlkreis 37.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg

Bei der Wahl im Jahr 2017 wurde in ganz Deutschland eine Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent erreicht. Der Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg lag also mit einer Wahlbeteiligung von 78,0 Prozent leicht über dem Durchschnitt.

Nach der Auszählung sehen Sie hier in unserem Datencenter die Ergebnisse im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 37 mit Lüneburg, Bleckede und Adendorf

Zum Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg gehören alle Städte und Gemeinden der Landkreise Lüchow-Dannenberg und Lüneburg. Zum Landkreis Lüchow-Danneberg gehören außerdem die beiden gemeindefreien Gebiete Gartow und Göhrde.

Die Gemeinden und Städte, die im Wahlkreis 37 wählen, sehen Sie hier im Überblick:

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Samtgemeinde Elbtalaue (20.807)

Damnatz (299)

(299) Dannenberg ( Elbe ), Stadt (8117)

), Stadt (8117) Göhrde (583)

Gusborn (1221)

Hitzacker ( Elbe ), Stadt (4973)

( ), Stadt (4973) Jameln (1101)

(1101) Karwitz (740)

(740) Langendorf (691)

(691) Neu Darchau (1440)

(1440) Zernien (1642)

Samtgemeinde Gartow (3653)

Gartow , Flecken (1460)

, Flecken (1460) Gorleben (607)

(607) Höhbeck (624)

Prezelle (431)

(431) Schnackenburg , Stadt (531)

Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (24.043)

Bergen an der Dumme, Flecken (1413)

Clenze , Flecken (2278)

, Flecken (2278) Küsten (1329)

Lemgow (1349)

Lübbow (799)

(799) Lüchow ( Wendland ), Kreisstadt (9435)

( ), Kreisstadt (9435) Luckau ( Wendland ) (568)

( ) (568) Schnega (1313)

(1313) Trebel (983)

(983) Waddeweitz (887)

(887) Woltersdorf (899)

(899) Wustrow ( Wendland ), Stadt (2790)

Landkreis Lüneburg

Einheitsgemeinden

Adendorf (10.890)

(10.890) Amt Neuhaus (4986)

(4986) Bleckede , Stadt (9561)

, Stadt (9561) Lüneburg , Kreis- und Hansestadt, große selbständige Stadt (75.301)

Samtgemeinde Amelinghausen (8388)

Amelinghausen (4017)

(4017) Betzendorf (1130)

(1130) Oldendorf (Luhe) (1043)

(Luhe) (1043) Rehlingen (733)

Soderstorf (1465)

Samtgemeinde Bardowick (18.037)

Bardowick , Flecken (7054)

, Flecken (7054) Barum (2079)

(2079) Handorf (2105)

(2105) Mechtersen (688)

Radbruch (2256)

(2256) Vögelsen (2419)

(2419) Wittorf (1436)

Samtgemeinde Dahlenburg (6198)

Boitze (368)

Dahlem (626)

(626) Dahlenburg , Flecken (3345)

, Flecken (3345) Nahrendorf (1239)

(1239) Tosterglope (620)

Samtgemeinde Gellersen (14.327)

Kirchgellersen (2568)

(2568) Reppenstedt (7663)

(7663) Südergellersen (1816)

(1816) Westergellersen (2280)

Samtgemeinde Ilmenau (10.627)

Barnstedt (753)

Deutsch Evern (3734)

(3734) Embsen (2794)

(2794) Melbeck (3346)

Samtgemeinde Ostheide (10.335)

Barendorf (2463)

(2463) Neetze (2669)

(2669) Reinstorf (1251)

(1251) Thomasburg (1353)

(1353) Vastorf (810)

(810) Wendisch Evern (1789)

Samtgemeinde Scharnebeck (15.585)

Artlenburg , Flecken (1749)

, Flecken (1749) Brietlingen (3550)

(3550) Echem (1061)

Hittbergen (924)

(924) Hohnstorf ( Elbe ) (2364)

) (2364) Lüdersburg (647)

Rullstorf (1878)

(1878) Scharnebeck (3412)

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Lüchow-Dannenberg – Lüneburg der vergangenen Wahl

Vor vier Jahren fand die Bundestagswahl am 24. September 2017 statt. Die meisten Stimmen erhielten die beiden Direktkandidaten Pols Eckhard von der CDU (33,5 Prozent) und Hiltrud Lotze von der SPD (28,1 Prozent).

Hier sehen Sie die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg im Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 37 (2017) Zweitstimmen Niedersachsen (2017) CDU 31,3 Prozent 34,9 Prozent SPD 23,5 Prozent 27,4 Prozent FDP 9,2 Prozent 9,3 Prozent Grüne 13,5 Prozent 8,7 Prozent Die Linke 9,1 Prozent 7,0 Prozent AfD 8,9 Prozent 9,1 Prozent Sonstige 4,5 Prozent 3,6 Prozent

