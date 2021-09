Wahlkreis Mannheim: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Wie fallen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mannheim aus? Hier finden Sie die Wahlergebnisse und weitere Informationen.

Die Stadt Mannheim bildet bei der Bundestagswahl 2021 einen eigenen Wahlkreis. Welche Ergebnisse holen hier die einzelnen Parteien? Welcher Direktkandidat setzt sich durch? Nach der Auszählung am 26. September 2021 finden Sie hier die Antworten auf diese Fragen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Mannheim

Auch im Bundestagswahlkreis Mannheim können die Menschen zwei Stimmen vergeben. Die Erststimme entscheidet darüber, welche Direktkandidatin oder welcher Direktkandidat auf jeden Fall in den neuen Bundestag einzieht.

Die weiteren Bewerber haben sich von den Parteien auf Landeslisten aufstellen lassen. Wie viele zusätzlich zu den Direktkandidaten ins Parlament kommen, hängt von den Zweitstimmen ab. Je mehr eine Partei bekommt, desto mehr Sitze im Bundestag kann sie besetzen. Im Datencenter finden Sie alle Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mannheim.

Bei jeder Bundestagswahl steht allen Wahlberechtigten in Deutschland die Möglichkeit offen, die Briefwahl zu nutzen. Es lässt sich aber natürlich auch in den Wahllokalen wählen, deren Öffnungszeiten immer klar geregelt sind: Die Wahl muss stets auf einen Sonntag oder Feiertag fallen, an dem die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Mannheim ist Wahlkreis 275

299 Wahlkreise gibt es in Deutschland. Da sie alle ungefähr dieselbe Einwohnerzahl haben müssen, umfasst ein Wahlkreis oft viele Orte oder auch mehrere Landkreise. Die Stadt Mannheim ist allerdings so groß, dass sie alleine den Wahlkreis 275 bildet. Weitere Gemeinden oder Städte kommen nicht dazu.

Mannheim liegt im Norden von Baden-Württemberg. Hier leben mehr also 300.000 Einwohner. Bei der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren waren hier etwa 200.000 Menschen wahlberechtigt. Wählen dürfen die Deutschen, die zum einen die Volljährigkeit erreicht und zum anderen seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Mannheim der vorherigen Wahl

Alle vier Jahre wird der Bundestag in Deutschland neu gewählt. Die Bürger können zwar nicht über die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler entscheiden, aber über Direktkandidierende und Parteien.

Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2017 hatte sich von den Direktkandidaten der CDU-Politiker Nikolas Löbel mit einem Ergebnis von 29,3 Prozent durchgesetzt. Er machte später bundesweit Schlagzeilen durch Vorwürfe in der sogenannten Maskenaffäre. In diesem Zuge legte er im März 2021 sein Mandat nieder.

Bei den Zweitstimmen fielen die Ergebnisse im Wahlkreis Mannheim vor vier Jahren so aus:

CDU : 27,1 Prozent

: 27,1 Prozent SPD : 21,2 Prozent

: 21,2 Prozent Grüne: 13,2 Prozent

AfD : 12,8 Prozent

: 12,8 Prozent FDP : 11,2 Prozent

: 11,2 Prozent Linke: 9,1 Prozent

Im Vergleich zu 2013 hatte die CDU 7,9 Prozentpunkte verloren, die SPD 6,3 Prozentpunkte. Die anderen großen Parteien Grüne, AfD, FDP und Linkspartei konnte alle leicht zulegen. (sge)

Mehr Infos: