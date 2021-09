Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III mit Waren (Müritz) und Güstrow.

Bei der Bundestagswahl 2021 wird am 26. September in 299 Wahlkreisen in ganz Deutschland gewählt. 60,4 Millionen Menschen sind wahlberechtigt und können entscheiden, wie der Bundestag für die nächsten Jahre aussehen wird.

Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III sehen Sie hier im Artikel. Außerdem finden Sie eine Übersicht zu allen Gemeinden im Wahlkreis 17 und die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl - mitsamt Direktkandidaten und der Verteilung der Zweitstimmen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III

Zwischen 8 und 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. 299 Direktkandidaten werden zur Bundestagswahl am 26. September 2021 gewählt. In unserem Datencenter finden Sie die Ergebnisse im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III mit allen Direktkandidaten und den Zweitstimmen für die jeweiligen Parteien. Das Datencenter wird am Wahlabend regelmäßig aktualisiert. Hier sehen Sie die Ergebnisse im Wahlkreis 17:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 17 mit Waren (Müritz), Güstrow und den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Rostock

Die Stimmen der Bürger in den amtsfreien Gemeinden Waren (Müritz) und Güstrow zählen zum Wahlkreis 17. Hier sehen Sie den Überblick zu allen Gemeinden die im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III wählen:

Vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

amtsfreie Gemeinden Dargun , Demmin, Neustrelitz , Waren (Müritz)

Amt Demmin-Land

die Gemeinden Beggerow , Borrentin, Hohenbollentin, Hohenmocker, Kentzlin, Kletzin, Lindenberg , Meesiger , Nossendorf , Sarow, Schönfeld , Siedenbrünzow , Sommersdorf , Utzedel , Verchen , Warrenzin

Amt Malchin am Kummerower See

die Gemeinden Basedow , Faulenrost , Gielow , Kummerow , Malchin , Neukalen

Amt Malchow

die Gemeinden Alt Schwerin , Fünfseen, Göhren-Lebbin , Malchow , Nossentiner Hütte , Penkow, Silz , Walow, Zislow

Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte

die Gemeinden Mirow , Priepert , Wesenberg , Wustrow

Amt Neustrelitz-Land

die Gemeinden Blankensee , Blumenholz , Carpin, Godendorf, Grünow , Hohenzieritz, Klein Vielen, Kratzeburg, Möllenbeck , Userin, Wokuhl-Dabelow

Amt Penzliner Land

die Gemeinden Ankershagen, Kuckssee, Möllenhagen , Penzlin

Amt Röbel-Müritz

die Gemeinden Altenhof , Bollewick, Buchholz , Bütow , Eldetal, Fincken , Gotthun, Groß Kelle, Kieve, Lärz , Leizen, Melz, Priborn, Rechlin , Röbel/ Müritz , Schwarz, Sietow , Stuer , Südmüritz

Amt Seenlandschaft Waren

die Gemeinden Grabowhöfe , Groß Plasten , Hohen Wangelin , Jabel , Kargow , Klink, Klocksin, Moltzow, Peenehagen, Schloen-Dratow, Torgelow am See, Vollrathsruhe

Amt Stavenhagen

die Gemeinden Bredenfelde , Briggow, Grammentin , Gülzow , Ivenack , Jürgenstorf , Kittendorf , Knorrendorf, Mölln , Ritzerow , Rosenow , Stavenhagen, Zettemin

Amt Treptower Tollensewinkel

die Gemeinden Altenhagen , Altentreptow , Bartow , Breesen, Breest, Burow , Gnevkow, Golchen, Grapzow, Grischow , Groß Teetzleben, Gültz , Kriesow, Pripsleben, Röckwitz , Siedenbollentin , Tützpatz, Werder, Wildberg , Wolde

Weitere Gemeinden des Landkreises wählen im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II.

vom Landkreis Rostock

amtsfreie Gemeinden Güstrow , Teterow

Amt Bützow-Land

die Gemeinden Baumgarten, Bernitt , Bützow , Dreetz , Jürgenshagen , Klein Belitz, Penzin, Rühn, Steinhagen , Tarnow , Warnow , Zepelin

Amt Gnoien

die Gemeinden Altkalen, Behren-Lübchin, Finkenthal , Gnoien , Walkendorf

Amt Güstrow-Land

die Gemeinden Glasewitz , Groß Schwiesow, Gülzow-Prüzen, Gutow, Klein Upahl, Kuhs , Lohmen , Lüssow , Mistorf , Mühl Rosin , Plaaz, Reimershagen, Sarmstorf, Zehna

Amt Krakow am See

die Gemeinden Dobbin-Linstow, Hoppenrade , Krakow am See , Kuchelmiß , Lalendorf

Amt Laage

die Gemeinden Dolgen am See, Hohen Sprenz , Laage , Wardow

Amt Mecklenburgische Schweiz

die Gemeinden Alt Sührkow, Dahmen, Dalkendorf, Groß Roge, Groß Wokern , Groß Wüstenfelde , Hohen Demzin, Jördenstorf , Lelkendorf, Prebberede, Schorssow, Schwasdorf, Sukow-Levitzow , Thürkow , Warnkenhagen

Weitere Gemeinden wählen im Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I und im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III der vergangenen Wahl

Bei einer Wahlbeteiligung von 68,0 Prozent erhielt Eckhardt Harald Rehberg von der CDU bei der vergangenen Bundestagswahl die meisten Stimmen. Für ihn wählten 37,6 Prozent der Bürger. Ulrike Schielke-Ziesing von der AfD erreichte mit 18,4 Prozent der Erststimmen den zweiten Platz.

Im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III erreichte die CDU mit deutlichem Abstand die höchste Anzahl der Zweitstimmen. Hier der Überblick:

CDU : 35,8 Prozent

: 35,8 Prozent SPD : 14,5 Prozent

: 14,5 Prozent Grüne: 3,2 Prozent

FDP : 5,8 Prozent

: 5,8 Prozent Die Linke : 16,9 Prozent

: 16,9 Prozent AfD : 19,2 Prozent

: 19,2 Prozent Sonstige: 4,6 Prozent

(AZ)

Mehr Infos: