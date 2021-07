Wahlkreis Meißen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Meißen veröffentlicht. Zu dem Wahlkreis gehören alle Städte und Gemeinden im sächsischen Landkreis Meißen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Meißen finden Sie ab dem Tag der Wahl in diesem Artikel.

Zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021, ist die Bundesrepublik Deutschland in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Über 60 Millionen Wählerinnen und Wähler haben dann die Möglichkeit, ihr Votum abzugeben und zu entscheiden, welche Abgeordneten in Zukunft im Parlament sitzen werden.

Hier kommen zunächst die Wahlergebnisse. Weiter unten liefern wir Ihnen dann noch eine Übersicht über alle Ortschaften im Wahlkreis Meißen. Ganz am Schluss ist das Ergebnis der Bundestagswahl aus dem Jahr 2017 aufgeführt.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Meißen

Hier bekommen Sie zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Meißen das Ergebnis der Erststimmen, mit denen ein Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Außerdem finden Sie hier das Wahlergebnis zu den Zweitstimmen, mit denen Parteien gewählt werden und die am Ende über die Mehrheiten im Bundestag entscheidend sind. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste kann sie ins Parlament schicken.

Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend regelmäßig, damit Sie immer aktuelle Ergebnisse sehen:

Hier finden Sie am 26. September das Datencenter mit allen Ergebnissen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Orte wie Meißen, Coswig, Großenhain, Radebeul und Riesa bilden den Wahlkreis 155

Der Bundestagswahlkreis Meißen umfasst das Gebiet des gleichnamigen sächsischen Landkreises. Der Wahlkreis hat rund 256.000 Einwohner, von denen gut 200.000 wahlberechtigt sind (Stand: 2017).

Zum Wahlkreis Meißen gehören diese Städte und Gemeinden (Einwohnerzahl in Klammern. Stand: 31. Dezember 2020):

Name Einwohnerzahl Status Coswig 20.831 Große Kreisstadt Gröditz 7.409 Stadt Großenhain 18.352 Große Kreisstadt Lommatzsch 5.074 Stadt Meißen 27.936 Große Kreisstadt Nossen 10.820 Stadt Radebeul 34.055 Große Kreisstadt Radeburg 7.395 Stadt Riesa 30.885 Große Kreisstadt Strehla 3.764 Stadt Diera-Zehren 3.352 Gemeinde Ebersbach 4.476 Gemeinde Glaubitz 2.170 Gemeinde Hirschstein 2.072 Gemeinde Käbschütztal 2.787 Gemeinde Klipphausen 10.283 Gemeinde Lampertswalde 2.614 Gemeinde Moritzburg 8.310 Gemeinde Niederau 4.460 Gemeinde Nünchritz 5.561 Gemeinde Priestewitz 3.240 Gemeinde Röderaue 2.752 Gemeinde Schönfeld 1.886 Gemeinde Stauchitz 3.106 Gemeinde Thiendorf 3.744 Gemeinde Weinböhla 10.246 Gemeinde Wülknitz 1.725 Gemeinde Zeithain 5.839 Gemeinde

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis 2017: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Meißen bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat sich bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Meißen Dr. Thomas de Maizière ( CDU) durchgesetzt. Sein Erststimmen-Ergebnis betrug bei der vorigen Bundestagswahl 36,7 Prozent. Zweiter wurde Carsten Hütter ( AfD) mit 31,0 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten in der Übersicht:

Direktkandidat Partei Erststimmen in % Thomas de Maizière CDU 36,7 Carsten Hütter AfD 31,0 Tilo Hellmann Die Linke 14,5 Susann Rüthrich SPD 9,6 Volker Herold Grüne 3,5 Peter Schreiber NPD 1,2 Ronald Galle BüSo 0,7

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Wahl im Wahlkreis Meißen (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 26,1 Prozent

: 26,1 Prozent DIE LINKE: 13,3 Prozent

SPD : 8,7 Prozent

: 8,7 Prozent AfD : 32,9 Prozent

: 32,9 Prozent GRÜNE: 3,7 Prozent

NPD : 1,5 Prozent

: 1,5 Prozent FREIE WÄHLER: 1,1 Prozent

FDP : 8,7 Prozent

: 8,7 Prozent Tierschutzpartei: 1,4 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent.

(holc)