Wahlkreis Mettmann II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier gibt es die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Mettmann II. Die Gemeinden Heiligenhaus, Ratingen, Velbert und Wülfrath gehören zu Wahlkreis 105.

Im Landkreis Mettmann dürfen am 26. September die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger bei der Bundestagswahl 2021 ihre Stimme abgeben. Der Landkreis besteht aus zehn Gemeinden, die in zwei verschiedene Wahlkreise aufgeteilt wurden. Wie das Wahlergebnis im Wahlkreis Mettmann II bei der diesjährigen Bundestagswahl ausfällt, erfahren Sie am Wahltag hier. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels das Ergebnis der vergangenen Jahr, die 2017 stattfand.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Mettmann II

Im Wahlkreis Mettmann II dürfen alle wahlberechtigten Bürger am 26. September zwei Stimmen bei der Bundestagswahl abgeben. Die Erststimme wird auf der linken Seite des Wahlzettels angekreuzt und gilt einem Kandidaten, während mit der Zweitstimme rechts eine Partei gewählt wird. Der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis zieht direkt in den Bundestag ein - so werden die ersten 299 Sitze des deutschen Parlaments besetzt. Die Zweitstimme ist dann maßgeblich dafür verantwortlich, wie viele weitere Sitze eine Partei im Bundestag mit Kandidaten von den jeweiligen Landeslisten besetzen darf.

Die Wahllokale sind am Tag der Wahl von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach der Schließung beginnen die Wahlhelfer in ganz Deutschland mit der Auszählung der Stimmen. Sobald die ersten Zahlen vorliegen, informiert Sie unser Datencenter über die Ergebnisse Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 105 mit Heiligenhaus, Ratingen, Velbert und Wülfrath

Der Landkreis Mettmann liegt im Westen von Nordrhein-Westfalen und gehört Regierungsbezirk Düsseldorf. Vier der Städte und Gemeinden des Landkreises gehören zum Wahlkreis Mettmann II. Die übrigen Orte sind im Wahlkreis Mettmann I vertreten. Welche Orte gehören zu Wahlkreis 105 und wie viele Einwohner haben Sie? Das verrät diese Übersicht:

Heiligenhaus (26.301) - in Klammern jeweils die Einwohnerzahlen (Stand Dezember 2020)

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Mettmann II der vergangenen Wahl

Im Wahlkreis Mettmann II gaben bei der vergangenen Bundestagswahl 125.496 Menschen ihre Stimme ab. Bei insgesamt 163.229 Wahlberechtigten entspricht das einer Wahlbeteiligung von 76,9 Prozent.

Das Direktmandat im Wahlkreis 105 erhielt 2017 Peter Beyer von der CDU mit 39,3 Prozent der Stimmen. Die SPD-Politikerin Kerstin Griese erhielt als Erstunterlegene 30,2 Prozent Stimmenanteile.

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Mettmann II bei der Bundestagswahl vor vier Jahren im Überblick:

CDU : 32,6 Prozent

: 32,6 Prozent SPD : 24,5 Prozent

: 24,5 Prozent FDP : 15,8 Prozent

: 15,8 Prozent AfD : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent Grüne: 6,9 Prozent

Die Linke : 6,8 Prozent

: 6,8 Prozent Sonstige: 3,8 Prozent

CDU und SPD verloren die meisten Prozentpunkte im Vergleich zur vorangegangenen Wahl. FDP und AfD können den größten Stimmenzuwachs verzeichnen. (AZ)

