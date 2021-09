Wahlkreis Neckar-Zaber: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Neckar-Zaber. Dazu gehören Orte aus dem Landkreis Heilbronn und aus dem Landkreis Ludwigsburg.

Der Wahlkreis Neckar-Zaber in Baden-Württemberg ist einer von bundesweit 299 Wahlkreisen zur Bundestagswahl 2021. Wie fallen hier die Ergebnisse aus? Das erfahren Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel.

Der Bundestagswahlkreis Neckar-Zaber umfasst zwei Landkreise, aber beide nur teilweise. Zum einen gehören Orte aus dem Kreis Heilbronn dazu, zum anderen aber auch Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Ludwigsburg wie zum Beispiel Bietigheim-Bissingen. Eine vollständige Übersicht über alle Städte und Gemeinden finden Sie weiter unten im Artikel.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Neckar-Zaber

Schon frühzeitig wurde der 26. September als Termin für die Bundestagswahl 2021 festgelegt. Das Datum muss bei jeder Bundestagswahl auf einen Sonntag oder Feiertag fallen. Die Öffnungszeiten der Wahllokale sind immer 8 bis 18 Uhr - wobei alle Wähler auch die Möglichkeit haben, vorher schon die Briefwahl zu nutzen. Wie die Ergebnisse im Wahlkreis Neckar-Zaber ausfallen, erfahren Sie in diesem Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 266 mit Landkreis Heilbronn und Landkreis Ludwigsburg

Im Bundestagswahlkreis Neckar-Zaber leben rund 230.000 Wahlberechtigte - zumindest wurde diese Zahl bei der vorherigen Wahl vor vier Jahren ermittelt. Damals lag die Wahlbeteiligung in diesem Gebiet bei 81,3 Prozent.

Welche Orte aus dem Landkreis Heilbronn und aus dem Landkreis Ludwigsburg gehören zum Wahlkreis Neckar-Zaber? Hier folgte die vollständige Liste:

Landkreis Heilbronn

Abstatt

Beilstein

Brackenheim

Cleebronn , Flein

, Güglingen ,

, Ilsfeld

Lauffen am Neckar

Leingarten

Neckarwestheim

Nordheim

Pfaffenhofen

Talheim

Untergruppenbach

Zaberfeld

Landkreis Ludwigsburg

Affalterbach

Benningen am Neckar

Besigheim

Bietigheim-Bissingen

Bönnigheim

Erdmannhausen

Erligheim

Freiberg am Neckar

Freudental

Gemmrigheim

Großbottwar

Hessigheim

Ingersheim

Kirchheim am Neckar

Löchgau

Marbach am Neckar

Mundelsheim

Murr

Oberstenfeld

Pleidelsheim

Sachsenheim

Steinheim an der Murr

an der Murr Tamm

Walheim

Die weiteren Orte aus dem Landkreis Heilbronn liegen im Wahlkreis Heilbronn, die anderen Orte aus dem Kreis Ludwigsburg im Wahlkreis Ludwigsburg.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Neckar-Zaber der vergangenen Wahl

Mit den Erststimmen entscheiden die Wähler, welcher Direktkandidat aus dem Wahlkreis auf jeden Fall im Bundestag sitzen wird. Bei der vorherigen Bundestagswahl vor vier Jahren setzte sich im Wahlkreis Neckar-Zaber der CDU-Politiker Eberhard Gienger mit 40,0 Prozent durch.

Bei den Zweistimmen lag die CDU 2017 ebenfalls vorne, auch wenn sie im Vergleich zu 2013 mehr als zwölf Prozentpunkte verloren hatte. Das waren vor vier Jahren die Wahlergebnisse:

CDU : 32,9 Prozent

: 32,9 Prozent SPD : 16,5 Prozent

: 16,5 Prozent FDP : 14,7 Prozent

: 14,7 Prozent Grüne: 13,1 Prozent

AfD : 13,1 Prozent

: 13,1 Prozent Linke: 5,3 Prozent

Auch die SPD hatte spürbar verloren: 4,5 Prozentpunkte ging es nach unten. FDP, Grüne, AfD und Linkspartei konnten hingegen Prozentpunkte dazugewinnen. (sge)

