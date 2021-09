Wahlkreis Oberhausen – Wesel III: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Oberhausen - Wesel III gibt es hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Zum Wahlkreis 117 gehören Oberhausen und Dinslaken aus dem Kreis Wesel.

Die Einwohner des Wahlkreises Oberhausen – Wesel III dürfen am 26. September so wie alle Wahlberechtigten der Bundesrepublik ihre Stimmen bei der Bundestagswahl 2021 abgeben. Insgesamt sind in Deutschland mehr als 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. In den vergangenen 20 Jahren machten bundesweit im Durchschnitt je Wahl zwischen 70 und 80 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Für den Bundestagswahlkreis Oberhausen – Wesel III finden Sie hier unser Datencenter, das am Wahlabend nach der Auszählung die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 liefert.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Oberhausen – Wesel III

Unser Datencenter liefert am 26. September die Zahlen und Ergebnisse für den Wahlkreis Oberhausen – Wesel III. Am Tag der Bundestagswahl schließen die Wahllokale um 18 Uhr, woraufhin die Wahlhelfer mit den Auszählungen beginnen. Wenn Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl für den Oberhausen – Wesel III suchen, dann werden Sie hier fündig.

Zwei Kreuze darf jeder Wahlberechtigte in Deutschland Ende September machen. Das Kreuz auf der linken Seite des Wahlzettels gilt einem Kandidaten des Wahlkreises, wobei derjenige mit den meisten Stimmen per Direktmandat unmittelbar in den Bundestag gewählt wird. Mit der Zweitstimme auf der rechten Seite wählt man dann noch eine Partei, welche nicht mit der Partei des links gewählten Kandidaten übereinstimmen muss.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 117 mit Dinslaken und Oberhausen

Alle Bundestagswahlkreise sollten in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben, damit die per Direktmandat gewählten Bundestagabgeordneten auch alle die gleiche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern vertreten. Dabei ist es notwendig teils mehrere Städte, Gemeinden oder Landkreise in einem Wahlkreis zusammenzufassen. Den Wahlkreis 117 bilden Oberhausen (209.566 Einwohner) und die Stadt Dinslaken (67.338 Einwohner, Stand jeweils Dezember 2020) aus dem Landkreis Wesel. Die anderen Orte aus dem Landkreis gehören zum Wahlkreis Wesel I und zum Wahlkreis Krefeld II – Wesel II.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Oberhausen – Wesel III der vergangenen Wahl

Insgesamt stimmten von den 204.816 Wahlberechtigten im Wahlkreis 117 bei der vergangenen Bundestagswahl 150.312 ab. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 73,4 Prozent.

Per Direktmandat wurde 2017 mit 38,5 Prozent der Stimmen Dirk Vöpel von der SPD in den Bundestag geschickt. 29,1 Prozent der Stimmen erhielt die Erstunterlegene CDU-Politikerin Marie-Luise Dött. So verteilten sich die Erststimmen 2017 insgesamt:

Direktkandidat Partei Erststimmen Dött CDU 29,1 Vöpel SPD 38,5 Voss Grüne 5,6 Müller-Böhm FDP 6,3 Movassat LINKE 7,6 Kamann AfD 12,3

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Oberhausen – Wesel III bei der Wahl im Jahr 2017:

SPD : 33,0 Prozent

: 33,0 Prozent CDU : 26,3 Prozent

: 26,3 Prozent AfD : 12,5 Prozent

: 12,5 Prozent FDP : 10,0 Prozent

: 10,0 Prozent Die Linke : 8,3 Prozent

: 8,3 Prozent Grüne: 5,5 Prozent

Sonstige: 4,4 Prozent

