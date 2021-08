Wahlkreis Odenwald: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Odenwald. Der umfasst den Odenwaldkreis sowie Teile vom Landkreis Darmstadt-Dieburg und vom Landkreis Offenbach.

Bundestagswahl 2021: Wenn im Wahlkreis Odenwald am 26. September um 18 Uhr die Wahllokale schließen, bieten wir Ihnen hier fortlaufend die jeweils brandneuen Ergebnisse. Der Wahlkreis umfasst den Odenwaldkeis sowie Teile vom Landkreis Darmstadt-Dieburg und vom Landkreis Offenbach. Wir behalten für Sie mit diesem Artikel die ganze Nacht exakt diesen Wahlkreis im Blick.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Odenwald

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Odenwald bieten wir Ihnen zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins deutsche Parlament gewählt wird. Anschließend finden Sie hier in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend laufend, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Gemäß Grundgesetz muss der Bundestag 46 bis 48 Monate nach Beginn der laufenden Wahlperiode neu bestimmt werden. Damit lag das vorgeschriebene Zeitfenster in diesem Jahr zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober.

Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Mehr als 60 Millionen Menschen haben am Wahlsonntag die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben und sie darüber zu entscheiden, welche Abgeordneten während der kommenden Legislaturperiode im Bundestag sitzen. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat direkt in den Bundestag gewählt. Das soll sicherstellen, dass aus allen Teilen der Bundesrepublik mindestens ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Odenwald: Welche Gemeinden gehören zum Wahlkreis 187?

Der Wahlkreis umfasst...

... den Odenwaldkreis

... vom Landkreis Darmstadt-Dieburg die Gemeinden

Babenhausen

Dieburg

Fischbachtal

Groß-Bieberau

Groß-Umstadt

Groß-Zimmern

Otzberg

Reinheim

Schaafheim

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Darmstadt-Dieburg gehören zum Wahlkreis 186.

... vom Landkreis Offenbach die Gemeinden

Hainburg

Mainhausen

Rodgau

Rödermark

Seligenstadt

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Offenbach gehören zum Wahlkreis 185.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 234.422 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,9 Prozent.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Das Ergebnis der Wahl für den Wahlkreis Odenwald bei der Bundestagswahl 2017

Bei der vorigen Bundestagswahl lag unter den Direktkandidaten und -kandidatinnen im Wahlkreis Odenwald die CDU-Bewerberin Patricia Lips vorn. Ihr Stimmenanteil betrug 36,1 Prozent. Auf Platz 2 landete Dr. Jens Zimmermann ( SPD) mit 29,0 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Patricia Lips CDU 36,1 Jens Zimmermann SPD 29,0 Robert Rankl AfD 11,7 Frank Diefenbach GRÜNE 7,8 Milena Scinardo FDP 7,2 Kristin Hügelschäfer DIE LINKE 6,1 Heinz Schumacher FREIE WÄHLER 1,5

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Odenwald (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 32,7 Prozent

: 32,7 Prozent SPD : 23,3 Prozent

: 23,3 Prozent GRÜNE: 8,8 Prozent

DIE LINKE: 7,4 Prozent

AfD : 12,2 Prozent

: 12,2 Prozent FDP : 10,9 Prozent

: 10,9 Prozent Tierschutzpartei: 1,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)