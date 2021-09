Wahlkreis Plön – Neumünster: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Plön – Neumünster. Neben dem Kreis Plön gehört auch die Stadt Neumünster zum Wahlkreis 6.

Mehr als 60 Millionen Menschen können in den insgesamt 299 Wahlkreisen am 26. September ihre Stimme bei der Bundestagswahl 2021 abgeben. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Bundestagswahl bei 76,2 Prozent. Hier erhalten Sie alle Ergebnisse der vergangenen Wahl im Wahlkreis Plön – Neumünster mit der Wahlkreisnummer 6.

Außerdem bieten wir Ihnen hier in unserem Datencenter immer aktuelle Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Zum Wahlkreis Plön – Neumünster gehört die kreisfreie Stadt Neumünster, der Landkreis Plön und Teile des Landkreises Segeberg.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Plön – Neumünster

Sie können ihre Stimme am Sonntag, 26. September, zwischen acht und 18 Uhr in den Wahllokalen abgeben. In unserem Datencenter finden Sie aktuelle Ergebnisse für die Erst- und Zweitstimmen der Bundestagswahl 2021 hier an dieser Stelle:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 6 mit Plön, Neumünster und Segeberg

Zum Wahlkreis Plön – Neumünster gehört die kreisfreie Stadt Neumünster (79.905 Einwohner und Einwohnerinnen), der Kreis Plön (129.353 Einwohner und Einwohnerinnen) und einige Gemeinden aus dem Kreis Segeberg. Die Zahl in Klammern gibt die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde wieder. Hier sehen Sie den Überblick:

Kreisfreie Stadt Neumünster

Kreis Plön

sechs amtsfreie Kommunen:

Ascheberg ( Holstein ) (2905)

( ) (2905) Bönebüttel (2043)

(2043) Bösdorf ( Holstein ) (1333)

( ) (1333) Plön , Stadt (8987)

, Stadt (8987) Preetz , Stadt (15.958)

, Stadt (15.958) Schwentinental, Stadt (13.769)

1. Amt Bokhorst-Wankendorf (8048)

Belau (395)

Großharrie (481)

Rendswühren (760)

Ruhwinkel (965)

(965) Schillsdorf (874)

Stolpe (1309)

(1309) Tasdorf1 (342)

Wankendorf (2922)

2. Amt Großer Plöner See (4571)

Bosau2 (3417)

Dersau (891)

Dörnick (253)

Grebin (996)

(996) Kalübbe (582)

Lebrade (586)

Nehmten (286)

Rantzau (339)

Rathjensdorf3 (473)

Wittmoldt (165)

3. Amt Lütjenburg (15.312)

Behrensdorf ( Ostsee )4 (640)

)4 (640) Blekendorf (1694)

(1694) Dannau (600)

Giekau (1028)

(1028) Helmstorf (297)

Högsdorf (409)

Hohenfelde (1016)

(1016) Hohwacht ( Ostsee )5 (852)

)5 (852) Kirchnüchel (189)

Klamp (652)

Kletkamp (89)

Lütjenburg , Stadt (5305)

, Stadt (5305) Panker (1408)

(1408) Schwartbuck (762)

Tröndel (371)

4. Amt Preetz-Land (9222)

Barmissen (153)

Boksee (473)

Bothkamp (270)

Großbarkau (257)

Honigsee (455)

Kirchbarkau (783)

(783) Klein Barkau (271)

(271) Kühren (604)

(604) Lehmkuhlen (1319)

(1319) Löptin (287)

Nettelsee (423)

Pohnsdorf (409)

Postfeld (440)

Rastorf (797)

Schellhorn (1475)

(1475) Wahlstorf (460)

Warnau (346)

5. Amt Probstei (21.886)

Barsbek (553)

Bendfeld (199)

Brodersdorf (415)

Fahren (124)

Fiefbergen (537)

Höhndorf (463)

Köhn (760)

Krokau (421)

Krummbek (402)

Laboe (5150)

(5150) Lutterbek (353)

Passade (350)

(350) Prasdorf (439)

Probsteierhagen (2120)

(2120) Schönberg ( Holstein )* (6347)

)* (6347) Stakendorf (470)

Stein (761)

Stoltenberg (326)

(326) Wendtorf (996)

(996) Wisch (700)

6. Amt Schrevenborn (19.417)

Heikendorf (8451)

(8451) Mönkeberg (4147)

(4147) Schönkirchen (6819)

7. Amt Selent/Schlesen (5902)

Dobersdorf (1075)

(1075) Fargau-Pratjau (828)

(828) Lammershagen (252)

Martensrade (979)

Mucheln (570)

Schlesen (554)

Selent (1644)

vom Kreis Segeberg gehören folgende Gemeinden zum Wahlkreis 6:

Boostedt

Daldorf

Groß Kummerfeld

Heidmühlen

Latendorf

Rickling

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Plön – Neumünster der vergangenen Wahl

Im Wahlkreis Plön – Neumünster nahmen bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 131.713 Wähler teil - 174.937 waren wahlberechtigt. Damit ergab sich eine Wahlbeteiligung von 75,3 Prozent.

Melanie Bernstein von der CDU hat sich bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Plön – Neumünster Nord durchgesetzt. Ihr Ergebnis bei den Erststimmen lag bei 40,7 Prozent. Dr. Birgit Malecha-Nissen von der SPD landete mit 28,9 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz.

Die Zweitstimmen im Wahlkreis Plön – Neumünster im Überblick:

CDU : 33,5 Prozent

: 33,5 Prozent SPD : 23,8 Prozent

: 23,8 Prozent Grüne: 12,5 Prozent

FDP : 12,6 Prozent

: 12,6 Prozent Die Linke : 6,5 Prozent

: 6,5 Prozent AfD : 8,6 Prozent

: 8,6 Prozent Sonstige: 2,5 Prozent

