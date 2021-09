Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I mit Wittenberge und Neuruppin.

Der Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I umfasst drei Landkreise und liegt in Brandenburg. Zur Bundestagswahl 2021 am Sonntag, 26. September, können Sie hier alle Ergebnisse für den Wahlkreis mit der Nummer 56 nachlesen.

Außerdem finden Sie eine Übersicht zu den Städten und Gemeinden, die im Wahlkreis wählen und eine Übersicht zu den Wahl-Ergebnissen der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I

Am Sonntag, 26. September 2021, finden Sie hier die aktuellen Bundestagswahl-Ergebnisse 2021 für den Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I (Wahlkreisnummer 56):

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 56 Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I mit Wittenberge und Neuruppin

Im Wahlkreis 56 werden die gesamten Stimmen aus den beiden Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz gezählt. Außerdem wählen einige Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Havelland im Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I. Hier der Überblick:

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Amtsfreie Städte und Gemeinden

Kyritz

Neuruppin

Rheinsberg

Wittstock / Dosse

/ Fehrbellin

Heiligengrabe

Wusterhausen/ Dosse

Amt Lindow (Mark)

Herzberg (Mark)

Lindow (Mark)

Rüthnick

Vielitzsee

Amt Neustadt (Dosse)

Breddin

Dreetz

Neustadt (Dosse)

Sieversdorf-Hohenofen

Stüdenitz-Schönermark

Zernitz-Lohm

Amt Temnitz

Dabergotz

Märkisch Linden

Storbeck-Frankendorf

Temnitzquell

Temnitztal

Walsleben

Landkreis Prignitz

Amtsfreie Gemeinden und Städte

Perleberg

Pritzwalk

Wittenberge

Groß Pankow ( Prignitz )

( ) Gumtow

Karstädt

Plattenburg

Amt Bad Wilsnack/Weisen

Bad Wilsnack

Breese

Legde/Quitzöbel

Rühstädt

Weise

Amt Lenzen-Elbtalaue

Cumlosen

Lanz

Lenzen ( Elbe )

( ) Lenzerwische

Amt Meyenburg

Gerdshagen

Halenbeck-Rohlsdorf

Kümmernitztal

Marienfließ

Meyenburg

Amt Putlitz-Berge

Berge

Gülitz-Reetz

Pirow

Putlitz

Triglitz

Vom Landkreis Havelland

amtsfreie Gemeinde Nauen

Amt Friesack

Friesack

Mühlenberge

Paulinenaue

Pessin

Retzow

Wiesenaue

Amt Nennhausen

Kotzen

Märkisch Luch

Nennhausen

Stechow-Ferchesar

Amt Rhinow

Gollenberg

Großderschau

Havelaue

Kleßen-Görne

Rhinow

Seeblick

Die restlichen Gemeinden des Landkreises Havelland wählen im Wahlkreis Oberhavel – Havelland II und im Wahlkreis Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I der vergangenen Wahl

Diese beiden Direktkandidaten und Direktkandidatinnen haben bei der Bundestagswahl vor vier Jahren die meisten Stimmenanteile erhalten:

Sebastian Steineke ( CDU ) mit 30,8 Prozent der Stimmen

( ) mit 30,8 Prozent der Stimmen Dagmar Ziegler ( SPD ) mit 23,7 Prozent der Stimmen

Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 hat die CDU in Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I am meisten Zweitstimmen erhalten. Hier sehen Sie das Ergebnis in Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I in Tabellenform:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 56 (2017) Zweitstimmen Brandenburg (2017) CDU 29,7 Prozent 26,7 Prozent SPD 21,0 Prozent 17,6 Prozent FDP 5,5 Prozent 7,1 Prozent Grüne 3,6 Prozent 5,0 Prozent Die Linke 16,4 Prozent 17,2 Prozent AfD 18,7 Prozent 20,2 Prozent Sonstige 5,0 Prozent 6,3 Prozent

