Wahlkreis Rhein-Neckar: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse für den Wahlkreis Rhein-Neckar finden Sie zur Bundestagswahl 2021 hier. Dazu zählen viele Orte aus dem Rhein-Neckar-Kreis wie Sinsheim, Wiesloch oder Leimen.

Zur Bundestagswahl 2021 ist der Wahlkreis Rhein-Neckar einer von 299 Wahlkreisen in Deutschland. In diesem Gebiet in Baden-Württemberg liegen viele Orte - darunter die sogenannten Großen Kreisstädte Leimen, Sinsheim und Wiesloch. Wie wählen die Menschen hier? Nach der Auszählung am 26. September finden Sie in diesem Artikel die Ergebnisse für den Bundestagswahlkreis Rhein-Neckar.

Insgesamt wurden in Deutschland rund 60 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Im Wahlkreis Rhein-Neckar waren es vor vier Jahren rund 200.000 Wahlberechtigte, aber nur drei Viertel davon gaben tatsächlich ihre Stimmen ab.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Rhein-Neckar

Im Wahlkampf war vor allem der Dreikampf zwischen Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet ( CDU) und Olaf Scholz ( SPD) das große Thema. Die Bürger entscheiden aber nicht direkt darüber, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird - diese Wahl liegt später bei den Abgeordneten im Parlament. Die Wähler können aber entscheiden, wer diese Abgeordneten sind, in dem sie ihre Stimmen an Direktkandidaten und Parteien vergeben. Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Rhein-Neckar bekommen Sie in unserem Datencenter.

Die Erststimme ist diejenige, die einer Direktkandidatin oder einem Direktkandidat aus dem Wahlkreis gilt. Wer die meisten bekommt, zieht definitiv in den Bundestag ein. Die Zweitstimmen werden hingegen an ganze Parteien vergeben. Von ihnen hängt ab, wie viele Sitze eine Partei mit weiteren Kandidaten von den Landeslisten besetzen kann.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Diese Orte aus dem Rhein-Neckar-Kreis gehören zum Wahlkreis 277

Der Bundestagswahlkreis Rhein-Neckar liegt im Norden von Baden-Württemberg. Hier liegen größere Städte wie Sinsheim mit rund 35.000 Einwohnern sowie Wiesloch und Leimen mit jeweils über 25.000 Einwohnern. Eine komplette Übersicht über die Orte im Wahlkreis mit der Nummer 277 sehen Sie hier:

Angelbachtal

Bammental

Dielheim

Eberbach

Epfenbach

Eschelbronn

Gaiberg

Heddesbach

Heiligkreuzsteinach

Helmstadt-Bargen

Leimen

Lobbach

Malsch

Mauer

Meckesheim

Mühlhausen

Neckarbischofsheim

Neckargemünd

Neidenstein

Nußloch

Rauenberg

Reichartshausen

Sandhausen

St. Leon-Rot

Schönau

Schönbrunn

Sinsheim

Spechbach

Waibstadt

Walldorf

Wiesenbach

Wiesloch

Wilhelmsfeld

Zuzenhausen

Weitere Orte aus dem Rhein-Neckar-Kreis liegen im Wahlkreis Heidelberg und im Wahlkreis Bruchsal - Schwetzingen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Rhein-Neckar der vorherigen Wahl

Als Direktkandidat im Wahlkreis Rhein-Neckar setzte sich bei der Bundestagswahl vor vier Jahren Stephan Harbarth von der CDU durch. Er kam mit 37,4 Prozent auf das beste Ergebnis. Damit gewann er unter anderem gegen Lars Castellucci, von der SPD, der auf ein Wahlergebnis von 23,9 Prozent kam.

Bei den Zweitstimmen fielen die Wahlergebnisse im Bundestagswahlkreis Rhein-Neckar 2017 so aus:

CDU : 33,5 Prozent

: 33,5 Prozent SPD : 18,4 Prozent

: 18,4 Prozent AfD : 13,5 Prozent

: 13,5 Prozent FDP : 12,2 Prozent

: 12,2 Prozent Grüne: 11,4 Prozent

Linke: 6,3 Prozent

Die CDU holte damit das beste Ergebnis - hatte im Vergleich zur Wahl im Jahr 2013 aber auch mehr als zehn Prozentpunkte verloren. (sge)

Mehr Infos: