Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier gibt es die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II. Unter anderem gehören Sankt Augustin, Bornheim, Königswinter und Rheinbach zum Wahlkreis 98.

Der Rhein-Sieg-Kreis besteht insgesamt aus 19 Städten und Gemeinden, die sich auf die Wahlkreise Rhein-Sieg-Kreis I und II verteilen. Die Bewohner des Landkreises in Nordrhein-Westfalen können gemeinsam mit dem Rest von Deutschland am 26. September bei der Bundestagswahl 2021 ihre Kreuze setzen.

Für die Bundestagswahl 2021 ist Deutschland in insgesamt 299 Wahlkreise unterteilt, die jeweils ungefähr die selbe Anzahl an Einwohnern haben sollen. Der Rhein-Sieg-Kreis wird in zwei Wahlkreise aufgeteilt, da im Landkreis insgesamt rund 600.000 Menschen leben.

Wenn Sie am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I erhalten möchten, dann werden Sie hier fündig. In diesem Artikel haben wir außerdem die Ergebnisse der vergangenen Wahl für Sie.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II

Im Rhein-Sieg-Kreis und in ganz Deutschland werten Wahlhelfer am 26. September bis lange nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr die Stimmzettel der Bundestagswahl 2021 aus. Unser Datencenter liefert Ihnen die aktuellen Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021, sobald die Stimmen ausgezählt sind.

Gezählt werden sowohl die Erst- als auch die Zweitstimmen, die man bei der Bundestagswahl vergeben darf. Während mit der Erststimme direkt einer der Kandidaten, die im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II antreten, in den Bundestag geschickt wird, gilt die Zweitstimme einer Partei. Es ist möglich, einen Kandidaten zu wählen, der nicht der Partei angehört, der man auf der rechten Seite des Zettels seine Stimme gibt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 98 mit Sankt Augustin, Bornheim, Königswinter und Rheinbach

Der Rhein-Sieg-Kreis liegt im Süden von Nordrhein-Westfalen und ist der drittgrößte Landkreis Deutschlands. Neun der insgesamt 19 Städte und Gemeinden sind im Wahlkreis 98 vertreten, während alle weiteren Städte den Wahlkreis mit der Nummer 97 repräsentieren. Diese Gemeinden und Städte gehören zum Rhein-Sieg-Kreis II:

Alfter

Bad Honnef

Bornheim

Königswinter

Meckenheim

Rheinbach

Sankt Augustin

Swisttal

Wachtberg

Die anderen Orte im Landkreis gehören zum Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Rhein-Sieg-Kreis II der vergangenen Wahl

Im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II waren bei der vergangenen Bundestagswahl 216.020 Menschen wahlberechtigt. Ihre Stimme abgegeben haben 174.513Einwohner des Landkreises, was einer Wahlbeteiligung von 80,8 Prozent entspricht - deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 76,2 Prozent.

Das Direktmandat im Rhein-Sieg-Kreis I erhielt Norbert Röttgen von der CDU mit 46,5 Prozent der Stimmen. So verteilten sich die Erststimmen insgesamt:

Direktkandidat Partei Erststimmen (in %) Norbert Röttgen CDU 46,5 Bettina Bähr-Losse SPD 22,7 Martin Metz GRÜNE 7,9 Michael Droste DIE LINKE 5,5 Nicole Westig FDP 8,4 Manfred Berchem AfD 8,4

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II im Überblick:

CDU : 35,5 Prozent

: 35,5 Prozent SPD : 20,0 Prozent

: 20,0 Prozent FDP : 17,4 Prozent

: 17,4 Prozent AfD : 8,8 Prozent

: 8,8 Prozent Grüne: 8,8 Prozent

Die Linke : 6,4 Prozent

: 6,4 Prozent Sonstige: 3,2 Prozent

