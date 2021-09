Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Wir liefern am Wahltag die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis. Dazu gehören Bergisch Gladbach, Wermelskirchen und Rösrath.

Deutschland ist bei der Bundestagswahl 2021 in insgesamt 299 Wahlkreise aufgeteilt. Jeder dieser Wahlkreise sollte in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben. So kann gewährleistet werden, dass jeder per Direktmandat gewählte Bundestagsabgeordnete auch die selbe Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern vertritt. Aus diesem Grund werden größere Landkreise und Städte oft in mehrere Wahlkreise aufgeteilt, was im Fall des Rheinisch-Bergischen Kreises mit 283.275 Einwohnern (Stand Dezember 2020) nicht notwendig ist.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis

Die Wahllokale schließen am 26. September um 18 Uhr, woraufhin deutschlandweit Hunderttausende Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen beginnen. Sobald am Wahlabend die Zahlen vorliegen, informiert Sie unser Datencenter über die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis.

Auf dem Stimmzettel können Wahlberechtigte zwei Kreuze setzen. Auf der linken Seite wird mit der Erststimme ein Kandidat gewählt, der dann - sollte er die meisten Stimmen im entsprechenden Wahlkreis erhalten - per Direktmandat einen Sitz im Bundestag erhält . Die Zweitstimme auf der rechten Seite des Stimmzettels gilt einer Partei und ist entscheidend dafür, wie viele Sitze die gewählte Partei letztendlich im Bundestag belegen darf.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 100 mit Bergisch Gladbach, Overath, Wermelskirchen und Rösrath

Der Landkreis Rheinisch-Bergischer Kreis besteht seit 1932 und liegt im Süden von Nordrhein-Westfalen. Die insgesamt acht Städte und Gemeinden des Landkreises bilden den Wahlkreis mit der Nummer 100. In der folgenden Übersicht sind alle Orte des Wahlkreises einschließlich der Einwohnerzahlen aufgelistet:

Bergisch Gladbach (111.636) - in Klammern jeweils die Einwohnerzahlen (Stand Dezember 2020)

(111.636) - in Klammern jeweils die Einwohnerzahlen (Stand Dezember 2020) Burscheid (18.527)

(18.527) Kürten (19.716)

(19.716) Leichlingen ( Rheinland ) (27.885)

( ) (27.885) Odenthal (15.031)

(15.031) Overath (27.124)

(27.124) Rösrath (28.759)

(28.759) Wermelskirchen (34.597)

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Rheinisch-Bergischer Kreis der vergangenen Wahl

2017 waren im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 217.425 Personen wahlberechtigt. Von ihnen gaben 174.420 ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 80,2 Prozent entspricht und damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 76,2 Prozent liegt.

Mit ihrer Erststimme wählten die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis den CDU-Politiker Hermann-Josef Tebroke in den Bundestag. Er erhielt mit 40,0 Prozent weit mehr als ein Drittel aller Stimmen. Der Erstunterlegene Nikolaus Kleine erhielt 24,4 Prozent der Stimmen. Die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

Direktkandidat Partei Erststimmen (in %) Hermann-Josef Tebroke CDU 40 Nikolaus Kleine SPD 24,5 Christian Lindner FDP 15,7 Maik Außendorf GRÜNE 6,9 Roland Hartwig AfD 7,2 Lucie Misini DIE LINKE 4,9

So verteilten sich 2017 im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis die Zweitstimmen:

CDU : 35,6 Prozent

: 35,6 Prozent SPD : 21,0 Prozent

: 21,0 Prozent FDP : 16,7 Prozent

: 16,7 Prozent Grüne: 9,0 Prozent

Die Linke : 6,4 Prozent

: 6,4 Prozent AfD : 8,0 Prozent

: 8,0 Prozent Sonstige: 3,3 Prozent

