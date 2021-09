Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte. Neben der Stadt Bad Segeberg gehören auch weite Teile des Kreises Segeberg und Stormarn dazu.

Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl 2021 statt. 76,2 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung haben bei der vergangenen Bundestagswahl ihre Stimme abgegeben. In diesem Jahr sind in Deutschland mehr als 60 Millionen wahlberechtigt. Hier in diesem Artikel finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse für den Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte. Außerdem bieten wir Ihnen die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl und eine Übersicht aller Gemeinden im Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte. Darunter sind Städte wie Bad Segeberg und Norderstedt.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte

Wie üblich haben die Wahllokale am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In Deutschland wird in insgesamt 299 Wahlkreisen gewählt. Segeberg – Stormarn-Mitte hat die Wahlkreisnummer 8 und befindet sich in Schleßwig-Holstein.

Die Ergebnisse zum Wahlkreis 8 finden Sie hier an dieser Stelle im Artikel. Unser Datencenter wird regelmäßig aktualisiert, somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Im Datencenter erhalten sie die Verteilung der Erst- und Zweitstimmen der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 8 mit Kreis Segeberg, Norderstedt und Kreis Stormarn

Im Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte werden Gemeinden aus dem Kreis Segeberg und dem Kreis Stormarn hinzugezählt. Hier der Überblick zu den Gemeinden im Wahlkreis 8:

Vom Kreis Segeberg

amtsfreie Gemeinden Bad Segeberg , Ellerau , Henstedt-Ulzburg , Kaltenkirchen , Norderstedt , Wahlstedt

Amt Bornhöved

die Gemeinden Bornhöved , Damsdorf , Gönnebek, Schmalensee, Stocksee , Tarbek, Tensfeld, Trappenkamp

Amt Itzstedt

die Gemeinden Itzstedt , Kayhude , Nahe, Oering, Seth, Sülfeld

Amt Kaltenkirchen-Land

die Gemeinden Alveslohe , Hartenholm , Hasenmoor, Lentföhrden , Nützen, Schmalfeld

Amt Kisdorf

die Gemeinden Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf , Oersdorf, Sievershütten , Struvenhütten , Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen

Amt Leezen

die Gemeinden Bark, Bebensee, Fredesdorf, Groß Niendorf , Högersdorf, Kükels , Leezen , Mözen , Neversdorf, Schwissel , Todesfelde , Wittenborn

Amt Trave-Land

die Gemeinden Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug , Geschendorf, Glasau , Groß Rönnau , Klein Gladebrügge , Klein Rönnau , Krems II, Negernbötel, Nehms , Neuengörs , Pronstorf , Rohlstorf , Schackendorf, Schieren, Seedorf , Stipsdorf, Strukdorf, Travenhorst, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Wensin , Westerrade

vom Kreis Stormarn

amtsfreie Gemeinden Ammersbek , Bad Oldesloe , Bargteheide

Amt Bad Oldesloe-Land

die Gemeinden Grabau, Lasbek , Meddewade, Neritz, Pölitz , Rethwisch , Rümpel , Steinburg , Travenbrück

Amt Bargteheide-Land

die Gemeinden Bargfeld-Stegen, Delingsdorf , Elmenhorst , Hammoor , Jersbek , Nienwohld, Todendorf , Tremsbüttel

Gemeinde Tangstedt (Amt Itzstedt , Krs. Segeberg)

Weitere Gemeinden aus den Landkreisen Stormarn und Segeberg liegen im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd, im Wahlkreis Plön – Neumünster, im Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord und im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Segeberg – Stormarn-Mitte der vergangenen Wahl

193.280 Wähler haben bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte teilgenommen. Dadurch ergibt sich eine Wahlbeteiligung von 78,2 Prozent. Direktkandidat Gero Storjohann von der CDU hat sich bei der vergangenen Wahl im Jahr 2017 durchgesetzt. Er erhielt 41,1 Prozent der Erststimmen. An zweiter Stelle landete Alexander Wagner von der SPD mit 27,3 Prozent der Erststimmen.

Hier sehen Sie die Zweitstimmen der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis 8 Segeberg – Stormarn-Mitte im Überblick:

CDU : 34,6 Prozent

: 34,6 Prozent SPD : 22,4 Prozent

: 22,4 Prozent Grüne: 8,3 Prozent

FDP : 13,6 Prozent

: 13,6 Prozent Die Linke : 6,9 Prozent

: 6,9 Prozent AfD : 8,9 Prozent

: 8,9 Prozent Sonstige: 2,7 Prozent

