Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd veröffentlicht. Zum Wahlkreis gehören die Kreise Steinburg und Dithmarschen.

Die Bundestagswahl 2021 findet am Sonntag, 26. September statt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 60 Millionen Menschen sind in diesem Jahr wahlberechtigt. Falls Sie am Wahltag alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd finden möchten, werden Sie hier in diesem Artikel fündig. Neben allen zum Wahlkreis 3 gehörigen Gemeinden und Städten finden Sie außerdem die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd

An dieser Stelle im Artikel finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd. Unser Datencenter wird regelmäßig bei neuen Ergebnissen aktualisiert. Sie erfahren welcher Direktkandidat ins Parlament gewählt wird und wie viele Stimmen die Parteien bekommen. In Deutschland gibt es 299 Wahlkreise. Steinburg – Dithmarschen Süd hat die Wahlkreisnummer 3.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 3 mit Landkreis Steinburg und Gemeinden aus Dithmarschen und Segeberg

Hier sehen Sie alle Gemeinden im Überblick, die zum Wahlkreis 3 gehören:

Gemeinen im Kreis Steinburg

1. Amt Breitenburg

Auufer

Breitenberg

Breitenburg

Kollmoor

Kronsmoor

Lägerdorf

Moordiek

Münsterdorf

Oelixdorf

Westermoor

Wittenbergen

2. Amt Horst-Herzhorn

Altenmoor

Blomesche Wildnis

Borsfleth

Engelbrechtsche Wildnis

Herzhorn

Hohenfelde

Horst ( Holstein )

) Kiebitzreihe

Kollmar

Krempdorf

Neuendorf b. Elmshorn

Sommerland

3. Amt Itzehoe-Land

Bekdorf

Bekmünde

Drage

Heiligenstedten

Heiligenstedtenerkamp

Hodorf

Hohenaspe

Huje

Kaaks

Kleve

Krummendiek

Lohbarbek

Mehlbek

Moorhusen

Oldendorf

Ottenbüttel

Peissen

Schlotfeld

Silzen

Winseldorf

4. Amt Kellinghusen

Brokstedt

Fitzbek

Hennstedt

Hingstheide

Hohenlockstedt

Kellinghusen , Stadt

, Stadt Lockstedt

Mühlenbarbek

Oeschebüttel

Poyenberg

Quarnstedt

Rade

Rosdorf

Sarlhusen

Störkathen

Wiedenborstel

Willenscharen

Wrist

Wulfsmoor

5. Amt Krempermarsch

Bahrenfleth

Dägeling

Elskop

Grevenkop

Krempe, Stadt

Kremperheide

Krempermoor

Neuenbrook

Rethwisch

Süderau

6. Amt Schenefeld

Aasbüttel

Agethorst

Besdorf

Bokelrehm

Bokhorst

Christinenthal

Gribbohm

Hadenfeld

Holstenniendorf

Kaisborstel

Looft

Nienbüttel

Nutteln

Oldenborstel

Pöschendorf

Puls

Reher

Schenefeld

Vaale

Vaalermoor

Wacken

Warringholz

7. Amt Wilstermarsch

Aebtissinwisch

Beidenfleth

Brokdorf

Büttel

Dammfleth

Ecklak

Kudensee

Landrecht

Landscheide

Neuendorf-Sachsenbande

Nortorf

Sankt Margarethen

Stördorf

Wewelsfleth

Zum Kreis Dithmarschen gehört die:

amtsfreie Gemeinde Brunsbüttel

Amt Burg-St. Michaelisdonn

Averlak

Brickeln

Buchholz

Burg ( Dithmarschen )

) Dingen, Eddelak

Eggstedt

Frestedt

Großenrade

Hochdonn

Kuden

Quickborn

Sankt Michaelisdonn

Süderhastedt

Amt Marne-Nordsee

Diekhusen-Fahrstedt

Friedrichskoog

Helse

Kaiser-Wilhelm-Koog

Kronprinzenkoog

Marne

Marnerdeich

Neufeld

Neufelderkoog

Ramhusen

Schmedeswurth

Trennewurth

Volsemenhusen

Amt Mitteldithmarschen

Albersdorf

Arkebek

Bargenstedt

Barlt, Bunsoh

Busenwurth

Elpersbüttel

Epenwöhrden

Gudendorf

Immenstedt

Krumstedt

Meldorf

Nindorf

Nordermeldorf

Odderade

Offenbüttel

Osterrade

Sarzbüttel

Schafstedt

Schrum

Tensbüttel-Röst

Wennbüttel

Windbergen

Wolmersdorf

Zum Kreis Segeberg gehört die:

amtsfreie Gemeinde Bad Bramstedt

und die Gemeinden:

Amt Bad Bramstedt-Land

Armstedt

Bimöhlen

Borstel

Föhrden-Barl

Fuhlendorf

Großenaspe

Hagen

Hardebek

Hasenkrug

Heidmoor

Hitzhusen

Mönkloh

Weddelbrook

Wiemersdorf

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Steinburg – Dithmarschen Süd der vergangenen Wahl

2017 hat Direktkandidat Mark Helfrich von der CDU im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd mit 40 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Mit 26,1 Prozent der Stimmen erreichte Dr. Karin Thissen von der SPD den zweiten Platz.

Hier sehen Sie die Zweitstimmen der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd im Überblick:

CDU : 36,2 Prozent

: 36,2 Prozent SPD : 22,7 Prozent

: 22,7 Prozent Grüne: 9,9 Prozent

FDP : 13,2 Prozent

: 13,2 Prozent Die Linke : 6,7 Prozent

: 6,7 Prozent AfD : 8,5 Prozent

: 8,5 Prozent Sonstige: 2,7 Prozent

Die CDU wurde bei der vergangenen Bundestagswahl die stärkste Kraft. Mit etwas mehr als zehn Prozent Abstand folgten SPD auf Platz zwei und die FDP mit 13,2 Prozent auf Platz drei. (AZ)

Mehr Infos: