Wahlkreis Straubing: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie ab dem 26. September die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Straubing. Dazu gehören auch die Landkreise Regen und Straubing-Bogen.

Am 26. September geben die Menschen ihre Stimmen bei der Bundestagswahl 2021 ab - auch im Wahlkreis Straubing in Bayern. Nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse in diesem Artikel.

Zum Wahlkreis gehört nicht nur die kreisfreie Stadt Straubing in Niederbayern. Auch die beiden Landkreise Regen und Straubing-Bogen zählen mit allen ihren Städten, Gemeinden und Märkten dazu.

Eine Übersicht über alle Orte im Wahlkreis Straubing folgt weiter unten. Vorher bekommen Sie hier das Wahlergebnis.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Straubing

Welcher Direktkandidat wird bei der Bundestagswahl 2021 mit den Erststimmen im Wahlkreis Straubing gewählt? Wie viele Zweitstimmen bekommen die einzelnen Parteien? Beide Fragen beantworten wir hier.

Die Ergebnisse finden Sie im Datencenter, das sich regelmäßig aktualisiert.

Die Wahlergebnisse fließen in das Gesamtergebnis für Deutschland ein. Am Ende entscheidet sich, welche Parteien den meisten Einfluss im Bundestag bekommen und welche die Regierung bilden können. Während die Wähler bestimmen, wie viele Sitze welche Partei bekommt, wird die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler von den Abgeordneten gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 231 mit Straubing, Kreis Regen und Kreis Straubing-Bogen

Jeder der 299 Wahlkreise in Deutschland soll ungefähr dieselbe Einwohnerzahl repräsentieren. Daher kommt es oft vor, dass ein Landkreis zu mehreren Wahlkreisen gehören. Im Falle vom Wahlkreis Straubing ist das einfacher: Hier gehören wirklich die kompletten Landkreise Straubing-Bogen und Regen dazu - genauso wie die Stadt Straubing mit ihren rund 50.000 Einwohnern.

Das ist die komplette Übersicht über alle Orte im Wahlkreis:

kreisefreie Stadt Straubing

Landkreis Regen (komplett)

Achslach

Arnbruck

Bayerisch Eisenstein

Bischofsmais

Bodenmais

Böbrach

Drachselsried

Frauenau

Geiersthal

Gotteszell

Kirchberg im Wald

im Wald Kirchdorf im Wald

im Wald Kollnburg

Langdorf

Lindberg

Patersdorf

Prackenbach

Regen

Rinchnach

Ruhmannsfelden

Teisnach

Viechtach

Zachenberg

Zwiesel

Landkreis Straubing-Bogen (komplett)

Aholfing

Aiterhofen

Ascha

Atting

Bogen

Falkenfels

Feldkirchen

Geiselhöring

Haibach

Haselbach

Hunderdorf

Irlbach

Kirchroth

Konzell

Laberweinting

Leiblfing

Loitzendorf

Mallersdorf-Pfaffenberg

Mariaposching

Mitterfels

Neukirchen

Niederwinkling

Oberschneiding

Parkstetten

Perasdorf

Perkam

Rain

Rattenberg

Rattiszell

Salching

Sankt Englmar

Schwarzach

Stallwang

Steinach

Straßkirchen

Wiesenfelden

Windberg

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für den Wahlkreis Straubing der vergangenen Wahl

Wie fielen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Straubing vor vier Jahren aus? Damals setzte sich die CSU klar als stärkste Kraft vor AfD, SPD FDP, Grünen und Linken durch. Hier das Ergebnis von 2017 für die Zweitstimmen:

CSU : 41,9 Prozent

: 41,9 Prozent AfD : 18,4 Prozent

: 18,4 Prozent SPD : 13,7 Prozent

: 13,7 Prozent FDP : 8,0 Prozent

: 8,0 Prozent Grüne: 4,6 Prozent

Linke: 4,4 Prozent

Mit den Erststimmen wählten die Menschen im Wahlkreis Straubing 2017 den CSU-Politiker Alois Georg Josef Rainer in den Bundestag. Mit einem Wahlergebnis von 47,6 Prozent landete er deutlich vor der Zweitplatzierten: Johanna Uekermann kam auf 16,8 Prozent. (sge)