Wahlkreis Stuttgart II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Wie haben die Menschen bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Stuttgart II gewählt? Hier finden Sie ab dem 26. September die Ergebnisse,

Für den Wahlkreis Stuttgart II gibt es die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in diesem Artikel. Die Stadt ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt, da alle Wahlkreise in Deutschland ungefährt dieselbe Einwohnerzahl repräsentieren sollen.

Zu Stuttgart II gehören unter anderem die Bezirke Bad Cannstatt, Untertürkheim und Zuffenhausen. Weiter unten im Artikel finden Sie eine komplette Liste mit allen Bezirken, die zum Wahlkreis zählen. Hier folgen aber erst einmal die Wahlergebnisse.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Stuttgart II

Am Tag der Bundestagswahl 2021 aktualisiert sich das Datencenter regelmäßig und zeigt damit aktuelle Ergebnisse für den Wahlkreis Stuttgart II. Wichtig ist vor allem das Wahlergebnis der Zweitstimmen. Denn damit wird bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im neuen Bundestag bekommen - und damit auch, wer die künftige Regierung stellen kann. Aus jedem Wahlkreis zieht aber auch ein Direktkandidat unmittelbar ins Parlament in Berlin ein - und zwar der Bewerber, der die meisten Erststimmen bekommt. Auch dieses Ergebnis bietet das Datencenter.

Stuttgart II: Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 - Diese Bezirke gehören zum Wahlkreis 259

Stuttgart ist die Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg und die sechstgrößte Stadt in Deutschland. Hier leben insgesamt rund 630.000 Einwohner. Dadurch ist eine Aufteilung in zwei Wahlkreise erforderlich. Ein Teil der 23 Bezirke gehört damit zum Wahlkreis Stuttgart I, der Rest zum Wahlkreis Stuttgart II.

Hier eine Übersicht über die Stadtbezirke von Stuttgart II:

Bad Cannstatt

Botnang

Feuerbach

Mühlhausen

Münster

Obertürkheim

Stammheim

Stuttgart-Ost

Untertürkheim

Wangen

Weilimdorf

Zuffenhausen

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Stuttgart II der vergangenen Wahl

In Stuttgart war bei den vergangenen Wahlen die CDU sehr dominant. Sie wurde bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Stuttgart II vor vier Jahren mit 29,1 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft. Allerdings verlor sie im Vergleich zu 2013 bei dem Ergebnis auch mehr als 10 Prozentpunkte.

2017 folgten beim Wahlergebnis die SPD, die Grünen, die FDP, die AfD und die Linkspartei. So sahen die Ergebnisse damals aus:

CDU : 29,1 Prozent

: 29,1 Prozent SPD : 17,0 Prozent

: 17,0 Prozent Grüne: 15,3 Prozent

FDP : 13,9 Prozent

: 13,9 Prozent AfD : 10,8 Prozent

: 10,8 Prozent Linke: 9,1 Prozent

Sonstige: 4,9 Prozent

Die SPD hatte genau wie die CDU im Vergleich zur vorherigen Wahl spürbar verloren - fast 6 Prozentpunkte. Die anderen Parteien konnten hingegen allesamt zulegen: die Grünen um rund 2 Prozentpunkte, die FDP um mehr als 7 Prozentpunkte, die AfD über 6 Prozentpunkte und die Linke um mehr als 2 Prozentpunkte.

Bei den Erststimmen sah das Wahlergebnis vor vier Jahren ähnlich aus: Die CDU verlor an Zustimmung, Direktkandidatin Karin Maag setzte sich mit 33,5 Prozent aber trotzdem deutlich durch. Auf Platz zwei folgte Michael Jantzer von der SPD mit deutlichem Abstand: Er kam auf ein Ergebnis von 18,5 Prozent. (sge)

