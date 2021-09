Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Zur Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I mit Stralsund und den Kreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald.

Im Dezember 2020 legte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fest, dass die Bundestagswahl 2021 am 26. September 2021 stattfindet. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Wahl entweder an einem Feiertag oder an einem Sonntag abgehalten wird, damit möglichst viele Menschen wählen können. Bei der vergangenen Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung in ganz Deutschland bei 76,2 Prozent. Im Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I haben 70,4 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung ihre Stimme abgegeben.

Hier in diesem Artikel finden Sie die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 15, Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I

Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In Deutschland wird in insgesamt 299 Wahlkreisen gewählt. In unseren Datencenter finden Sie ab Sonntagabend, 26. September 2021, die Ergebnisse im Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I. Sehen Sie hier die Anzahl der Erst- und Zweitstimmen zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 15:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 15 mit Stralsund und den Kreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald

Im Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I geben Wähler aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald ihre Stimme ab. Außerdem gehören einige kreisfreie Gemeinden und Städte zum Wahlkreis 15. Hier der Überblick zu den Gemeinden, die im Wahlkreis 15 ihre Stimme abgeben - mit der Einwohnerzahl in Klammern:

Landkreis Vorpommern-Rügen

Amtsfreie Gemeinden

Binz (5488)

(5488) Grimmen, Stadt (9369)

Marlow, Stadt (4616)

Putbus , Stadt (4487)

, Stadt (4487) Sassnitz , Stadt (9191)

, Stadt (9191) Stralsund , Hansestadt und Große kreisangehörige Stadt (59.205)

, Hansestadt und Große kreisangehörige Stadt (59.205) Süderholz (4058)

(4058) Zingst (3154)

Amt Altenpleen (7527)

Altenpleen (1000)

(1000) Groß Mohrdorf (759)

(759) Klausdorf (692)

(692) Kramerhof (1894)

(1894) Preetz (1016)

(1016) Prohn (2166)

Amt Barth (15.034)

Barth, Stadt(8609)

Divitz-Spoldershagen (451)

Fuhlendorf (819)

Karnin (212)

(212) Kenz-Küstrow (533)

Löbnitz (574)

(574) Lüdershagen (565)

(565) Pruchten (715)

Saal (1411)

Trinwillershagen (1145)

Amt Bergen auf Rügen (20.529)

Bergen auf Rügen , Stadt (13.572)

, Stadt (13.572) Buschvitz (253)

Garz/Rügen, Stadt (2215)

Gustow (584)

Lietzow (257)

(257) Parchtitz (769)

Patzig (452)

Poseritz (986)

(986) Ralswiek (252)

(252) Rappin (312)

(312) Sehlen (877)

Amt Darß/Fischland (6672)

Ahrenshoop (651)

Born a. Darß (1169)

Dierhagen (1598)

(1598) Prerow (1486)

(1486) Wieck a. Darß (719)

a. Darß (719) Wustrow (1049)

Amt Franzburg-Richtenberg (7701)

Franzburg , Stadt (1364)

, Stadt (1364) Glewitz (544)

(544) Gremersdorf-Buchholz (684)

Millienhagen-Oebelitz (325)

(325) Papenhagen (557)

Richtenberg , Stadt (1331)

, Stadt (1331) Splietsdorf (451)

(451) Velgast (1702)

(1702) Weitenhagen (208)

(208) Wendisch Baggendorf (535)

Amt Miltzow (7103)

Elmenhorst (716)

(716) Sundhagen (5232)

Wittenhagen (1155)

Amt Mönchgut-Granitz (7430)

Baabe (954)

Göhren (1315)

(1315) Lancken-Granitz (454)

Mönchgut (1369)

Sellin (2653)

(2653) Zirkow (685)

Amt Niepars (9653)

Groß Kordshagen (310)

(310) Jakobsdorf (484)

(484) Lüssow (809)

(809) Niepars (2492)

(2492) Pantelitz (836)

Steinhagen (2687)

(2687) Wendorf (897)

(897) Zarrendorf (1138)

Amt Nord-Rügen (7700)

Altenkirchen (901)

(901) Breege (573)

(573) Dranske (1149)

(1149) Glowe (974)

(974) Lohme (459)

(459) Putgarten (185)

(185) Sagard (2398)

(2398) Wiek (1061)

Amt Recknitz-Trebeltal (8647)

Bad Sülze , Stadt (1731)

, Stadt (1731) Dettmannsdorf (1036)

(1036) Deyelsdorf (477)

(477) Drechow (219)

Eixen (741)

(741) Grammendorf (533)

Gransebieth (554)

Hugoldsdorf (126)

Lindholz (632)

Tribsees , Stadt (2598)

Amt Ribnitz-Damgarten (18.400)

Ahrenshagen-Daskow (2147)

(2147) Ribnitz-Damgarten, Stadt (15.269)

Schlemmin (291)

(291) Semlow (693)

Amt West-Rügen (9419)

Altefähr (1275)

(1275) Dreschvitz (753)

(753) Gingst (1227)

Insel Hiddensee (992)

(992) Kluis (411)

(411) Neuenkirchen (284)

(284) Rambin (944)

(944) Samtens (1915)

(1915) Schaprode (419)

(419) Trent (657)

Ummanz (542)

vom Landkreis Vorpommern-Greifswald

amtsfreie Gemeinde Greifswald

Amt Landhagen

die Gemeinden Behrenhoff , Dargelin, Dersekow , Hinrichshagen , Levenhagen, Mesekenhagen , Neuenkirchen , Wackerow , Weitenhagen

Weitere Geimeinden des Kreises geben ihre Stimmen im Wahlkreis Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II ab.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I der vergangenen Wahl

Im Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I trat Angela Merkel (CDU) höchstpersönlich als Direktkandidatin an - und hat selbstverständlich die meisten Erststimmen erhalten. Die Top 5 Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Jahr 2017 waren hauptsächlich Frauen. Hier der Überblick:

Direktkandidat Partei Erststimmen in Prozent Angela Merkel CDU 44,0 Kerstin Kassner Die Linke 15,9 Sonja Steffen SPD 11,6 Leif-Erik Holm AfD 19,2 Claudia Müller Grüne 3,0

Die Zweitstimmen der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I setzten sich folgendermaßen zusammen:

CDU : 32,9 Prozent

: 32,9 Prozent SPD : 12,2 Prozent

: 12,2 Prozent Grüne: 5,1 Prozent

FDP : 6,9 Prozent

: 6,9 Prozent Die Linke : 18,0 Prozent

: 18,0 Prozent AfD : 19,6 Prozent

: 19,6 Prozent Sonstige: 5,3 Prozent

(AZ)

