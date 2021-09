Wahlkreis Altmark: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Altmark mit Stendal und Salzwedel.

Der Wahlkreis Altmark liegt im Nordwesten Sachsen-Anhalts und setzt sich aus den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel und Stendal zusammen. Zu den größten Städten im Wahlkreis gehören Stendal und Salzwedel - die namensgebenden Städte der Wahlkreise. Seit Dezember 2020 steht fest: Die Bundestagswahl 2021 findet am Sonntag, 26. September, statt. Hier in diesem Artikel sehen Sie die Bundestagswahl-Ergebnisse für Altmark mit der Wahlkreisnummer 66.

Falls Sie Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2017 vergleichen wollen, werden Sie am Ende des Artikels fündig. Dort finden Sie den gewählten Direktkandidaten und die Verteilung der Zweitstimmen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Altmark

Am Wahlsonntag finden Sie die Ergebnisse für die Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Altmark an dieser Stelle im Artikel. Hier geht es zum Datencenter:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 66 Altmark mit Stendal und Salzwedel

Der Landkreis Stendal hat 110.485 Einwohner und Einwohnerinnen. Altmarkkreis Salzwedel hat 82.687 Einwohner und Einwohnerinnen. Hier sehen Sie den Überblick über die Gemeinden und Städte, die zum Wahlkreis Altmark mit der Nummer 66 gehören.

Altmarkkreis Salzwedel

Einheitsgemeinden:

Arendsee ( Altmark )

) Hansestadt Gardelegen

Kalbe ( Milde )

) Klötze

Hansestadt Salzwedel

Verbandgemeinden:

Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf

Flecken Apenburg-Winterfeld

Beetzendorf

Dähre

Flecken Diesdorf

Jübar

Kuhfelde

Rohrberg

Wallstawe

Landkreis Stendal

Einheitsgemeinden:

Bismark ( Altmark )

) Hansestadt Havelberg

Hansestadt Osterburg ( Altmark )

Osterburg ( ) Hansestadt Stendal

Tangerhütte

Kaiser- und Hansestadt Tangermünde

Verbandgemeinden:

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck:

Arneburg

Eichstedt ( Altmark )

) Goldbeck

Hassel

Hohenberg-Krusemark

Iden

Rochau

Hansestadt Werben ( Elbe )

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land:

Kamern

Klietz

Sandau ( Elbe )

) Schollene

Schönhausen ( Elbe )

( ) Wust-Fischbeck

Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark):

Aland

Altmärkische Höhe

Altmärkische Wische

Hansestadt Seehausen ( Altmark )

Seehausen ( ) Zehrental

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Altmark der vergangenen Wahl

Eckhard Gnodtke von der CDU erreichte bei der Bundestagswahl vor vier Jahren 32,6 Prozent. Auf dem zweiten Platz landete Matthias Höhn ( Die Linke) mit 19,2 Prozent. Im Wahlkreis Altmarkt wurde vor vier Jahren eine Wahlbeteiligung von 67,1 Prozent erreicht, was leicht unter der Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt (68,1 Prozent) und deutlich unter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung in ganz Deutschland (76,2 Prozent) lag.

Im Wahlkreis Altmark gaben die Bürger der CDU die meisten Zweitstimmen, was das Ergebnis in ganz Deutschland widerspiegelt, denn die CDU konnte nach der Bundestagswahl vor vier Jahren 200 Sitze im Parlament besetzen. So sah das Ergebnis der Zweitstimmen im Jahr 2017 aus:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 66 (2017) Zweitstimmen Sachsen-Anhalt (2017) CDU 32,8 Prozent 30,3 Prozent SPD 17,0 Prozent 15,2 Prozent FDP 7,1 Prozent 7,8 Prozent Grüne 3,3 Prozent 3,7 Prozent Die Linke 18,5 Prozent 17,7 Prozent AfD 16,8 Prozent 19,6 Prozent Sonstige 4,4 Prozent 5,7 Prozent

