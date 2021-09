Wahlkreis Amberg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Amberg finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 nach der Auszählung hier. Dazu gehören auch die Landkreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt in der Oberpfalz.

Auch im Wahlkreis Amberg haben die Menschen bei der Bundestagswahl 2021 zwei Stimmen: Mit der Erststimme entscheiden sie, welcher Direktkandidat in den Bundestag einzieht. Die Zweitstimme gilt hingegen nicht einer Person, sondern einer Partei. Sie entscheidet am Ende darüber, wer wie viele Sitze im Parlament bekommt. Beide Ergebnisse finden Sie ab dem 26. September in diesem Artikel.

Der Wahlkreis Amberg mit der Nummer 232 liegt in Bayern. Zu ihm gehören neben der namensgebenden Stadt auch die beiden Landkreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt in der Oberpfalz. Nach dem Wahlergebnis folgt weiter unten eine Übersicht über alle Städte, Gemeinden und Märkte.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Amberg

In jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland wird jeweils ein Direktkandidat bestimmt, der auf jeden Fall in den Bundestag einzieht. Das soll sicherstellen, dass Abgeordnete aus allen Regionen der Bundesrepublik im Parlament vertreten sind. Wer setzt sich im Wahlkreis Amberg durch? Das folgende Datencenter beantwortet nicht nur diese Frage. Es zeigt auch, wie viele Zweitstimmen welche Partei bei der Bundestagswahl 2021 bekommt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Kreis Amberg-Sulzbach und Kreis Neumarkt gehören zum Wahlkreis 232

Bei der vergangenen Wahl vor vier Jahren umfasste der Wahlkreis Amberg laut Bundeswahlleiter rund 276.000 Einwohner, von denen 215.000 wählen durften. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die volljährig sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Zum Wahlkreis in der Oberpfalz in Bayern gehört die kreisfreie Stadt Amberg mit ihren mehr als 40.000 Einwohnern. Außerdem zählen alle Orte der Landkreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt in der Oberpfalz dazu. Hier die komplette Übersicht:

kreisefreie Stadt Amberg

Landkreis Amberg-Sulzbach (komplett)

Ammerthal

Auerbach in der Oberpfalz

Birgland

Ebermannsdorf

Edelsfeld

Ensdorf

Etzelwang

Freihung

Freudenberg

Gebenbach

Hahnbach

Hirschau

Hirschbach

Hohenburg

Illschwang

Kastl

Königstein

Kümmersbruck

Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg

bei Sulzbach-Rosenberg Poppenricht

Rieden

Schnaittenbach

Schmidmühlen

Sulzbach-Rosenberg

Ursensollen

Vilseck

Weigendorf

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz (komplett)

Berching

Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz

Berngau

Breitenbrunn

Deining

Dietfurt a.d. Altmühl

a.d. Freystadt

Hohenfels

Lauterhofen

Lupburg

Mühlhausen

Neumarkt in der Oberpfalz

Parsberg

Pilsach

Postbauer-Heng

Pyrbaum

Sengenthal

Seubersdorf in der Oberpfalz

in der Velburg

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für den Wahlkreis Amberg der vergangenen Wahl

Bei der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren holte die CSU die besten Ergebnisse im Wahlkreis Amberg. Bei den Direktkandidaten setzte sich Alois Karl mit 47,7 Prozent der Erststimmen durch. Auf Platz zwei kam Johannes Foitzik von der SPD mit 15,2 Prozent.

Bei den Zweitstimmen sah das Ergebnis 2017 ähnlich aus:

CSU : 42,6 Prozent

: 42,6 Prozent SPD : 15,5 Prozent

: 15,5 Prozent AfD 12,8 Prozent

12,8 Prozent FDP : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent Grüne: 7,1 Prozent

Linke: 5,3 Prozent

Die CSU holte also auch die meisten Zweitstimmen. Es folgten die SPD, die AfD, die FDP, die Grünen und die Linkspartei. (sge)

Mehr Infos: