Wie fallen im Wahlkreis Biberach die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 aus? Hier finden Sie die Wahlergebnisse für den Landkreis Biberach und Orte aus dem Landkreis Ravensburg.

Der Wahlkreis Biberach ist einer von 299 Wahlkreisen zur Bundestagswahl 2021 in ganz Deutschland. Da sie alle ungefähr dieselbe Einwohnerzahl haben sollen, gehört zum Bundestagswahlkreis Biberach nicht nur der gleichnamige Landkreis. Es kommen auch noch vier Orte aus dem Landkreis Ravensburg dazu.

Wie sehen die Ergebnisse im Wahlkreis Biberach in Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl 2021 aus? Die Zahlen finden Sie in diesem Artikel im Datencenter, sobald die Stimmen am 26. September ausgezählt sind.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Biberach

Aus jeder Region in Deutschland soll ein Abgeordneter im Bundestag sitzen. Das ist der Grund dafür, warum sich mit der Erststimme eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat aus dem Wahlkreis wählen lässt. Wer die meisten Stimmen bekommt, schafft den Sprung ins Parlament. Die restlichen Kandidaten ziehen über Landeslisten in den Bundestag ein. Die Zweitstimme entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei insgesamt erhält. Für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Biberach finden Sie hier sowohl die Ergebnisse für die Erststimmen als auch die Wahlergebnisse für die Zweitstimmen im Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 292 mit Landkreis Biberach und Landkreis Ravensburg

Der Landkreis Biberach liegt in der Region Donau-Iller in Baden-Württemberg. Hier gibt es etwa 200.000 Einwohner in 45 Städten und Gemeinden. Sie alle zählen zum Wahlkreis Biberach, zu dem auch noch vier Orte aus dem Landkreis Ravensburg gehören. Hier eine Übersicht darüber, wie sich der Wahlkreis mit der Nummer 292 zusammensetzt:

Landkreis Biberach (komplett)

Achstetten

Alleshausen

Allmannsweiler

Altheim

Attenweiler

Bad Buchau

Bad Schussenried

Berkheim

Betzenweiler

Biberach an der Riß

Burgrieden

Dettingen an der Iller

an der Iller Dürmentingen

Dürnau

Eberhardzell

Erlenmoos

Erolzheim

Ertingen

Gutenzell-Hürbel

Hochdorf

Ingoldingen

Kanzach

Kirchberg an der Iller

Kirchdorf an der Iller

an der Iller Langenenslingen

Laupheim

Maselheim

Mietingen

Mittelbiberach

Moosburg

Ochsenhausen

Oggelshausen

Riedlingen

Rot an der Rot

Schemmerhofen

Schwendi

Seekirch

Steinhausen an der Rottum

an der Tannheim

Tiefenbach

Ummendorf

Unlingen

Uttenweiler

Wain

Warthausen

Landkreis Ravensburg

Aichstetten

Aitrach

Bad Wurzach

Kißlegg

Die anderen Orte aus dem Landkreis Ravensburg liegen im Wahlkreis Ravensburg.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Biberach der vergangenen Wahl

Vor vier Jahren hatte sich der CDU-Direktkandidat Josef Rief bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Biberach durchgesetzt. Er bekam mit einem Ergebnis von 44,5 Prozent die meisten Erststimmen. Auf Platz zwei holte Martin Gerster von der SPD ein Wahlergebnis von 16,9 Prozent.

2017 lag die CDU im Bundestagswahlkreis Biberach bei den Zweitstimmen vorne - auch wenn sie im Vergleich zu 2013 mehr als 13 Prozentpunkte verloren hatte. Das waren die Wahlergebnisse:

CDU : 43,1 Prozent

: 43,1 Prozent SPD : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent AfD : 12,5 Prozent

: 12,5 Prozent Grüne: 11,3 Prozent

FDP : 11,0 Prozent

: 11,0 Prozent Linke: 4,6 Prozent

