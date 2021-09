Wahlkreis Böblingen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Böblingen. Dazu gehören die meisten Orte aus dem Landkreis Böblingen wie Sindelfingen, Herrenberg oder Leonberg.

Zum Wahlkreis Böblingen zählen bei der Bundestagswahl fast alle Orte aus dem Landkreis Böblingen - nur drei gehören zu anderen Wahlkreisen. Insgesamt leben in diesem Gebiet fast 250.000 Wahlberechtigte, die am 26. September ihre Stimmen abgeben können.

Wie fallen die Ergebnisse im Wahlkreis Böblingen aus? Das erfahren Sie nach der Auszählung in diesem Artikel. Außerdem listen wir alle dazugehörigen Orte auf und nennen das Ergebnis der vorherigen Wahl.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Böblingen

Im Wahlkreis Böblingen haben die Menschen genau wie in den anderen 298 Wahlkreisen in Deutschland zwei Stimmen. Mit der wichtigeren Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Das entscheidet am Ende also darüber, wie viele Abgeordnete eine Partei in den Bundestag bringen kann und wie viel Macht sie bekommt.

In jedem Wahlkreis stellen sich außerdem Direktkandidaten zur Wahl. Der Bewerber mit den meisten Erststimmen zieht direkt ins Parlament ein.

Alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Böblingen finden Sie in unserem Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 260 mit Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg oder Leonberg

Da jeder Wahlkreis in Deutschland ungefähr dieselbe Einwohnerzahl umfassen muss, gehören drei Orte aus dem Landkreis Böblingen zu anderen Wahlkreisen. Die Gemeinden Steinenbronn und Waldenbuch zählen zum Wahlkreis Nürtingen, die Gemeinde Weissach zum Wahlkreis Ludwigsburg.

Alle anderen Städte und Gemeinden aus dem Landkreis liegen hingegen im Bundestagswahlkreis Böblingen. Hier eine komplette Übersicht:

Aidlingen

Altdorf

Böblingen

Bondorf

Deckenpfronn

Ehningen

Gärtringen

Gäufelden

Grafenau

Herrenberg

Hildrizhausen

Holzgerlingen

Jettingen

Leonberg

Magstadt

Mötzingen

Nufringen

Renningen

Rutesheim

Schönaich

Sindelfingen

Weil der Stadt

Weil im Schönbuch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Böblingen der vergangenen Wahl

Alle vier Jahre wird der Bundestag neu gewählt. Die Bürger können dabei entscheiden, wie viel Macht die Parteien bekommen und welche Direktkandidaten ins Parlament einziehen. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler wird hingegen von den Abgeordneten gewählt.

Wie fielen die Ergebnisse vor vier Jahren im Wahlkreis Böbingen aus? Damals setzte sich die CDU klar durch. Das war 2017 das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen:

CDU : 35,4 Prozent

: 35,4 Prozent SPD : 15,5 Prozent

: 15,5 Prozent FDP : 15,1 Prozent

: 15,1 Prozent Grüne: 12,7 Prozent

AfD : 11,7 Prozent

: 11,7 Prozent Linke: 5,4 Prozent

Auf Platz zwei landete also die SPD gefolgt von der FDP, den Grünen, der AfD und der Linkspartei. Im Vergleich zu 2013 hatte die CDU mehr als elf Prozentpunkte verloren, die SPD fast fünf Prozentpunkte. Die anderen großen Parteien konnten alle zulegen.

Bei den Erststimmen setzte sich bei der vorherigen Bundestagswahl im Wahlkreis Böblingen der Direktkandidat der CDU durch: Marc Biadacz wurde mit 38,8 Prozent gewählt - vor Jasmina Hostert von der SPD mit einem Ergebnis von 19,6 Prozent. (sge)

Mehr Infos: