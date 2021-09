Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen III: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier gibt es die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Bottrop - Recklinghausen III. Dazu gehören neben Bottrop auch Dorsten und Gladbeck.

Bei den insgesamt 299 Wahlkreisen, die es in Deutschland bei der Bundestagswahl 2021 gibt, gilt der Grundsatz, dass sie alle in etwa dieselbe Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern umfassen sollen. Aus diesem Grund werden große Landkreise und Städte aufgeteilt, beziehungsweise wie im Fall von Bottrop – Recklinghausen III mit anderen Kreisen, Städten oder Gemeinden verbunden. Bottrop bildet mit zwei Städten aus dem Landkreis Recklinghausen den Wahlkreis 125. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen III finden Sie am Wahlabend hier. Darüber hinaus haben wir am Ende des Artikels auch das Ergebnis der vergangenen Wahl für Sie, die im Jahr 2017 stattfand.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen III

Im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen III dürfen alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger am 26. September zwei Stimmen bei der diesjährigen Bundestagswahl abgeben. Die Erststimme gilt einem Kandidaten, während mit der Zweitstimme eine Partei gewählt wird. Der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis erhält ein Direktmandat und damit einen Sitz im Bundestag. So werden die ersten 299 Sitze im deutschen Parlament vergeben. Die Zweitstimme bestimmt, wie viele Sitze eine Partei insgesamt besetzen darf.

Um 18 Uhr, nachdem die Wahllokale geschlossen haben, beginnen Wahlhelfer in ganz Deutschland mit der Auszählung der Stimmen. Sobald die Zahlen vorliegen, informiert Sie unser Datencenter über die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen III.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 125 mit Dorsten, Gladbeck und Bottrop

Bottrop wäre als einzelne Stadt zu klein um einen Wahlkreis für die Bundestagswahl 2021 zu bilden. Deshalb kommen zu Wahlkreis 125 noch die beiden Städte Gladbeck und Dorsten aus dem Landkreis Recklinghausen hinzu. In der Regel haben die 299 Wahlkreise in Deutschland zwischen 250.000 und 350.000 Einwohner. Wie viele Menschen derzeit in den einzelnen Orten des Wahlkreises Bottrop – Recklinghausen III leben, entnehmen Sie dieser Übersicht:

Gladbeck (75.518)

Dorsten (74.515)

Bottrop (117.388)

Die weiteren Städte des Landkreises Recklinghausen sind im Wahlkreis Recklinghausen I und im Wahlkreis Recklinghausen II vertreten.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Bottrop – Recklinghausen III der vergangenen Wahl

Im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen III gaben bei der vergangenen Bundestagswahl 151.842 Menschen ihre Stimme ab. Bei insgesamt 202.793 Wahlberechtigten entspricht das einer Wahlbeteiligung von 74,9 Prozent.

Das Direktmandat im Wahlkreis 125 erhielt Michael Gerdes von der SPD mit 36,8 Prozent der Stimmen. Der CDU-Politiker Sven Volmering erhielt als Erstunterlegener 33,6 Prozent Stimmenanteile.

Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen III im Überblick:

SPD : 31,2 Prozent

: 31,2 Prozent CDU : 29,9 Prozent

: 29,9 Prozent AfD : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent FDP : 10,5 Prozent

: 10,5 Prozent Die Linke : 6,8 Prozent

: 6,8 Prozent Grüne: 4,8 Prozent

Sonstige: 4,3 Prozent

