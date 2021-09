Wahlkreis Darmstadt: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Darmstadt veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Darmstadt und Teile vom Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Sobald im Wahlkreis Darmstadt am 26. September um 18 Uhr die Wahl beendet ist, liefern wir hier am laufenden Band die jeweils aktuellen Wahlergebnisse. Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Darmstadt und Teile vom hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Wir bleiben in diesem Artikel die ganze Nacht auf diesen speziellen Wahlkreis fokussiert.

Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Mehr als 60 Millionen Menschen haben am Wahlsonntag die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben und darüber zu entscheiden, welche Abgeordneten sie während der kommenden Legislaturperiode im Bundestag vertreten.

Nach § 3 Bundeswahlgesetz soll die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl aller Wahlkreise nicht mehr als 15 Prozent nach oben oder unten abweichen. Beträgt die Abweichung mehr als 25 Prozent, ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen. Die durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis betrug am 30. September 2019 rund 243.500.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Darmstadt

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Darmstadt finden Sie hier zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird. Anschließend liefern wir Ihnen in diesem Artikel das Wahlergebnis zu den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 186 Darmstadt: Welche Gemeinden gehören dazu?

Der Wahlkreis umfasst...

... die kreisfreie Stadt Darmstadt

... vom Landkreis Darmstadt-Dieburg die Gemeinden

Alsbach-Hähnlein

Bickenbach

Eppertshausen

Erzhausen

Griesheim

Messel

Modautal

Mühltal

Münster ( Hessen )

( ) Ober-Ramstadt

Pfungstadt

Roßdorf

Seeheim-Jugenheim

Weiterstadt

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Darmstadt-Dieburg gehören zum Wahlkreis Odenwald.

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 242.622 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,3 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Darmstadt bei der Wahl 2017

Bei der vorigen Bundestagswahl lag unter den Direktkandidaten im Wahlkreis Darmstadt die CDU-Bewerberin Astrid Mannes vorn. Ihr Stimmenanteil betrug 30,7 Prozent. Zweite wurde Christel Sprößler von der SPD mit 29,7 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%)

Astrid Mannes CDU 30,7 Christel Sprößler SPD 29,7 Daniela Wagner GRÜNE 14,2 Frank Karnbach AfD 9,1 Michael Friedrichs DIE LINKE 8,5 Nicolas Frederic Helmut Wallhäußer FDP 6,2 Friedrich Herrmann FREIE WÄHLER 1,4

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Darmstadt (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 27,4 Prozent

: 27,4 Prozent SPD : 22,4 Prozent

: 22,4 Prozent GRÜNE: 14,3 Prozent

DIE LINKE: 10,2 Prozent

AfD : 9,8 Prozent

: 9,8 Prozent FDP : 11,0 Prozent

: 11,0 Prozent Die PARTEI: 1,2 Prozent

Tierschutzpartei: 1,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

Mehr Infos: