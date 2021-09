Wahlkreis Esslingen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Esslingen. Dazu gehören viele Orte aus dem Landkreis Esslingen wie Ostfildern oder Plochingen.

Der Bundestagswahlkreis Esslingen in Baden-Württemberg umfasst den nördlichen Teil des gleichnamigen Landkreises. Neben der Stadt Esslingen am Neckar gehören unter anderem Ostfildern und Plochingen dazu. Bei der vergangenen Bundestagswahl waren in diesem Gebiet rund 170.000 Menschen wahlberechtigt.

Welcher Direktkandidat setzt sich durch? Auf wie viel Prozent kommen die einzelnen Parteien? Die Ergebnisse für den Wahlkreis Esslingen zur Bundestagswahl 2021 bekommen Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Esslingen

Alle vier Jahre findet die Bundestagswahl an einem Sonntag oder an einem Feiertag statt, wobei die Wahllokale immer von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben. Viele Menschen geben aber schon vorher ihre Stimmen per Briefwahl ab.

In jedem Wahlkreis stellen die Parteien Direktkandidaten und Direktkandidatinnen auf. Wer die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein. Jeder Wähler hat aber auch eine Zweitstimme, mit der er sich für eine Partei entscheiden kann. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Kandidaten kann sie von ihrer Landesliste ins Parlament bringen.

Alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Esslingen zeigt unser Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Esslingen, Ostfildern oder Plochingen gehören zum Wahlkreis 261

Die Orte im Landkreis Esslingen sind auf zwei Wahlkreise aufgeteilt. Ein Teil gehört zum Wahlkreis Esslingen, der andere zählt zum Wahlkreis Nürtingen. Das hängt damit zusammen, dass jeder der 299 Wahlkreise in Deutschland bei der Bundestagswahl 2021 mehr oder weniger dieselbe Einwohnerzahl abdecken soll.

Welche Orte zum Wahlkreis Esslingen gehören, sehen Sie hier:

Aichwald

Altbach

Baltmannsweiler

Deizisau

Denkendorf

Esslingen am Neckar

am Hochdorf

Köngen

Lichtenwald

Neuhausen auf den Fildern

Ostfildern , Plochingen

, Reichenbach an der Fils

Wendlingen am Neckar

Wernau ( Neckar )

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Esslingen der vergangenen Wahl

Die Bundestagswahl ist auch mit der Frage verbunden, wer die neue Bundeskanzlerin oder der neue Bundeskanzler wird. Diese Wahl liegt aber nicht direkt bei den Bürgern, sondern bei den gewählten Abgeordneten. Drei Parteien stellten eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten auf: Die Grünen gingen mit Annalena Baerbock ins Rennen, die CDU mit Armin Laschet und die SPD mit Olaf Scholz.

Einfluss auf die Kanzlerfrage haben die Wähler indirekt, indem sie den Parteien ihre Stimmen geben. Bei der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren hatte sich die CDU im Wahlkreis Esslingen klar durchgesetzt, die 2017 ein Drittel der Zweitstimmen bekam. So sahen damals die Wahlergebnisse im Wahlkreis aus:

CDU : 33,3 Prozent

: 33,3 Prozent SPD : 16,8 Prozent

: 16,8 Prozent Grüne: 14,6 Prozent

FDP : 13,8 Prozent

: 13,8 Prozent AfD : 10,9 Prozent

: 10,9 Prozent Linke: 6,2 Prozent

Von den Direktkandidaten bekam der CDU-Politiker Markus Grübel die meisten Stimmen. Er kam auf ein Ergebnis von genau 40 Prozent. (sge)

