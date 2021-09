Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree mit Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde/Spree.

Am Sonntag, 26. September 2021, ist Wahltag, denn die Bundestagswahl 2021 findet statt. Deutschland wird dabei in 299 Wahlkreise gegliedert und Frankfurt (Oder) – Oder-Spree mit der Wahlkreisnummer 63 ist einer davon. Zum Wahlkreis gehört die Stadt Frankfurt (Oder) und alle Städte und Gemeinden des Landkreises Oder-Spree.

Welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin konnte sich die meisten Erststimmen sichern? Welche Partei erhielt im Wahlkreis 63 die meisten Zweistimmen? Das können Sie zur Bundestagswahl 2021 am 26. September hier im Artikel nachlesen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree

Egal ob im Wahllokal (Öffnungszeiten: 8 bis 18 Uhr) oder per Briefwahl: Auf dem Stimmzettel zur Bundestagswahl werden zwei Kreuze vergeben. In Deutschland sind in diesem Jahr 60,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Bei der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren wurde eine Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent erreicht. Im Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree lag die Wahlbeteiligung bei 71,9 Prozent. Nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 63 über unser Datencenter. Hier geht es zum Ergebnis:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 63 Frankfurt (Oder) – Oder-Spree mit Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde/Spree

Der Landkreis Oder-Spree hat insgesamt 179.276 Einwohner und Einwohnerinnen. Die kreisefreie Stadt Frankfurt (Oder) hat 57.015 Einwohner und Einwohnerinnen. Hier sehen Sie die Orte, die im Landkreis Oder-Spree wählen, im Überblick:

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder)

Landkreis Oder-Spree

Amtsfreie Städte und Gemeinden

Beeskow

Eisenhüttenstadt

Erkner

Friedland

Fürstenwalde / Spree

/ Storkow (Mark)

(Mark) Grünheide (Mark)

(Mark) Rietz-Neuendorf

Schöneiche bei Berlin

bei Tauche

Woltersdorf

Amt Brieskow-Finkenheerd

Brieskow-Finkenheerd

Groß Lindow

Vogelsang

Wiesenau

Ziltendorf

Amt Neuzelle

Lawitz

Neißemünde

Neuzelle

Amt Odervorland

Berkenbrück

Briesen (Mark)

Jacobsdorf

Steinhöfel

Amt Scharmützelsee

Bad Saarow

Diensdorf-Radlow

Langewahl

Reichenwalde

Wendisch Rietz

Amt Schlaubetal

Grunow-Dammendorf

Mixdorf

Müllrose , Stadt

, Stadt Ragow-Merz

Schlaubetal

Siehdichum

Amt Spreenhagen

Gosen-Neu Zittau

Rauen

Spreenhagen

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Frankfurt (Oder) – Oder-Spree der vergangenen Wahl

Martin Maria Otto Felix Patzelt von der CDU hatte mit mehr als sieben Prozentpunkten Vorsprung vor Alexander Gauland (AfD) die meisten Erststimmen im Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree bei der Bundestagswahl vor vier Jahren erhalten.

Anders als die Erststimme, gilt die Zweitstimme bei der Bundestagswahl einer gesamten Partei. Im Wahlkreis Frankfurt (Oder) – Oder-Spree hat die CDU vor vier Jahren die meisten Stimmen erhalten. Hier sehen Sie den Überblick in Tabellenform:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 63 (2017) Zweitstimmen Brandenburg (2017) CDU 24,6 Prozent 26,7 Prozent SPD 16,5 Prozent 17,6 Prozent FDP 6,7 Prozent 7,1 Prozent Grüne 4,3 Prozent 5,0 Prozent Die Linke 19,0 Prozent 17,2 Prozent AfD 22,1 Prozent 20,2 Prozent Sonstige 7,0 Prozent 6,3 Prozent

