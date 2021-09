Wahlkreis Freiburg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Freiburg erhalten Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Neben Freiburg gehören viele Orte aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dazu.

Wie sehen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 aus? Darüber entscheiden am 26. September auch die Wähler im Wahlkreis Freiburg in Baden-Württemberg. Nach der Auszählung finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Zum Bundestagswahlkreis Freiburg gehört nicht nur die namensgebende Stadt in Baden-Württemberg. Auch der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zählt dazu - aber nicht komplett. Eine Übersicht über alle Orte im Wahlkreis wie zum Beispiel Breisach am Rhein finden Sie weiter unten.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Freiburg

In 299 Wahlkreisen in ganz Deutschland wurden insgesamt rund 60 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Jeder Wähler kann selbst entscheiden, ob er das direkt im Wahllokal erledigt oder doch lieber per Briefwahl. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 werden für den Wahlkreis Freiburg in diesem Datencenter angezeigt.

Was ist der Unterschied zwischen der Erststimme und der Zweitstimme? Mit der Erststimme wird eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat aus dem Wahlkreis in den Bundestag gewählt. Das soll sicherstellen, dass die Abgeordneten aus allen Teilen Deutschlands kommen.

Die Zweitstimme wird hingegen nicht an eine Person vergeben, sondern an eine ganze Partei. Die Zweitstimmen sind dafür entscheidend, wie viele Sitze eine Partei insgesamt im Bundestag bekommt. Diese Sitze werden teilweise mit den Direktkandidaten besetzt und die übrigen mit den Bewerbern von den Landeslisten.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 281 mit Freiburg und dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Freiburg im Breisgau ist eine kreisfreie Großstadt im Südwesten von Baden-Württemberg, in der rund 230.000 Menschen leben. Sie gehört genauso zum Wahlkreis Freiburg wie viele Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Hier sehen Sie die komplette Übersicht über die Orte:

Freiburg

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Au

Bötzingen

Bollschweil

Breisach am Rhein

Ebringen

Ehrenkirchen

Eichstetten am Kaiserstuhl

am Gottenheim

Horben ,

, Ihringen

March

Merdingen

Merzhausen

Pfaffenweiler

Schallstadt

Sölden

Umkirch

Vogtsburg im Kaiserstuhl

Wittnau

Die anderen Orte aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gehören zum Wahlkreis Lörrach - Müllheim und zum Wahlkreis Waldshut.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Freiburg der vorherigen Wahl

Vor vier Jahren gab es im Wahlkreis Freiburg ein vergleichsweise knappes Rennen der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Am Ende holte der CDU-Politiker Matern von Marschall die meisten Erststimmen mit einem Ergebnis von 28,0 Prozent. Kerstin Andreae von den Grünen kam auf ein Wahlergebnis von 25,7 Prozent, Julien Bender von der SPD auf 22,7 Prozent.

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU 2017 im Bundestagswahlkreis Freiburg vorne:

CDU : 28,1 Prozent

: 28,1 Prozent Grüne: 21,2 Prozent

SPD 17,5 Prozent

17,5 Prozent Linke: 11,2 Prozent

FDP : 9,3 Prozent

: 9,3 Prozent AfD : 7,9 Prozent

CDU und SPD hatten im Vergleich zu 2013 Prozentpunkte verloren, während es Zugewinne bei Grünen, Linkspartei, FDP und AfD gab. (sge)

Mehr Infos: