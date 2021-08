Wahlkreis Freising: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier bekommen Sie bei der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Freising. Er umfasst die Landkreise Freising und Pfaffenhofen an der Ilm sowie Teile vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Bundestagswahl 2021: Sobald am Abend des 26. September im Wahlkreis Freising die Stimmen ausgezählt sind, liefern wir Ihnen in diesem Artikel die Ergebnisse. Der Wahlkreis umfasst die vollständigen Landkreise Freising und Pfaffenhofen an der Ilm sowie Teile vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Wir nehmen die jeweils aktuellen Ergebnisse speziell dieses Wahlkreises für Sie unter die Lupe. Damit haben Sie also sozusagen ein scharfes Vergrößerungsglas für diese bayerische Region in die Hand.

Der Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik. Als maßgebliches Gesetzgebungsgremium ist er das wichtigste Organ des Staates. Insgesamt wurde Deutschland zur Bundestagswahl 2021 am 26. September in 299 Wahlkreise unterteilt. Mehr als 60 Millionen Frauen und Männer haben die Gelegenheit, ihre Stimmen abzugeben. Sie können darüber entscheiden, welche Abgeordneten sie in den kommenden vier Jahren im Berliner Reichstagsgebäude vertreten werden.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Freising

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Freising finden Sie hier zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird. Anschließend liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden nicht Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Freising: Welche Gemeinden zählen zum Wahlkreis 214?

Zum Wahlkreis gehören ...

... der vollständige Landkreis Freising mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20):

Stadt Einwohner

Freising , Große Kreisstadt 48.872 Moosburg a.d. Isar 18.893

Markt Einwohner

Au i.d.Hallertau 6.219 Nandlstadt 5.312

Gemeinde Einwohner

Allershausen 5.976 Attenkirchen 2.769 Eching 14.039 Fahrenzhausen 5.067 Gammelsdorf 1.488 Haag a.d. Amper 2.977 Hallbergmoos 11.148 Hohenkammer 2.664 Hörgertshausen 1.969 Kirchdorf a.d. Amper 3.231 Kranzberg 4.214 Langenbach 4.016 Marzling 3.250 Mauern 3.149 Neufahrn b. Freising 20.058 Paunzhausen 1.529 Rudelzhausen 3.490 Wang 2.570 Wolfersdorf 2.584 Zolling 4.829

... der vollständige Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm mit diesen Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Geisenfeld (11.520)

(11.520) Pfaffenhofen an der Ilm (26.272)

(26.272) Vohburg an der Donau (8541)

(8541) Hohenwart (4764)

(4764) Manching (12.790)

(12.790) Reichertshofen (8331)

(8331) Wolnzach (11.704)

(11.704) VG Geisenfeld mit Ernsgaden und Geisenfeld

mit und VG Ilmmünster mit Hettenshausen und Ilmmünster

mit und VG Reichertshofen mit Pörnbach und Reichertshofen

mit und Baar-Ebenhausen (5541)

(5541) Ernsgaden (1716)

(1716) Gerolsbach (3685)

(3685) Hettenshausen (2143)

(2143) Ilmmünster (2252)

(2252) Jetzendorf (3150)

(3150) Münchsmünster (3081)

(3081) Pörnbach (2173)

(2173) Reichertshausen (5095)

(5095) Rohrbach (6108)

(6108) Scheyern (4877)

(4877) Schweitenkirchen (5385)

... vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Aresing

Schrobenhausen

Berg im Gau

Brunnen

Gachenbach

Langenmose

Waidhofen

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gehören zum (216).

Bundestags-Wahlergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Freising bei der vergangenen Bundestagswahl 2017

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 235.746 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,2 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2017 hat bei den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Freising der Bewerber Erich Irlstorfer von der CSU mit einem Stimmenanteil von 43,0 Prozent gewonnen. Den zweiten Platz belegte Andreas Mehltretter ( SPD). Sein Wahlergebnis lag bei 13,5 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Erich Irlstorfer CSU 43,0 Andreas Mehltretter SPD 13,5 Johannes Huber AfD 12,5 Kerstin Schnapp GRÜNE 9,4 Thomas Neudert FDP 7,2 Robert Weller FREIE WÄHLER 6,4 Guido Hoyer LINKE 5,0 Reinhold Reck ÖDP 1,8 Robert Prado Diaz BP 1,2

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Freising (Quelle: Bundeswahlleiter):

CSU : 39,7 Prozent

: 39,7 Prozent SPD : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent GRÜNE: 9,7 Prozent

FDP : 10,4 Prozent

: 10,4 Prozent AfD : 13,6 Prozent

: 13,6 Prozent DIE LINKE: 5,1 Prozent

FREIE WÄHLER: 3,8 Prozent

ÖDP : 1,0 Prozent

: 1,0 Prozent BP : 1,1 Prozent

: 1,1 Prozent Tierschutzpartei: 1,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent.