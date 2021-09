Wahlkreis Fürth: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Fürth finden Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Neben der Stadt und dem Landkreis Fürth zählt der Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim dazu.

Der Wahlkreis Fürth liegt in Mittelfranken und hat rund 340.000 Einwohner, von denen etwa 250.000 bei der Bundestagswahl 2021 wählen dürfen. Die Ergebnisse bekommen Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel.

Zum Wahlkreis Fürth zählen die kreisfreie Stadt und der komplette Landkreis Fürth. Aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim gehören die meisten Orte dazu - aber nicht alle. Eine komplette Übersicht über die Städte, Gemeinden und Märkte finden Sie weiter unten im Artikel. Hier folgt erst einmal das Wahlergebnis.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Fürth

Die Stimmabgabe bei einer Bundestagswahl ist einfacher als zum Beispiel bei der Kommunalwahl in Bayern: Es können weder mehrere Kandidaten gewählt werden, noch kann ein Wähler einem Bewerber mehrere Stimmen geben.

Stattdessen werden zwei Kreuze auf den Wahlzettel gesetzt. Die Wahlberechtigten können sich mit der ersten Stimme für eine Direktkandidaten entscheiden, der für den Wahlkreis direkt in den Bundestag einziehen soll. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt.

Alle Ergebnisse finden Sie nach der Auszählung an dieser Stelle im Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Fürth, Kreis Fürth und Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim sind Wahlkreis 243

Fürth ist bei der Bundestagswahl 2021 einer von 299 Wahlkreisen in Deutschland. Dazu gehört nicht nur die kreisfreie Stadt mit ihren rund 130.000 Einwohnern, sondern auch der Landkreis Fürth.

Aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim zählen die drei Gemeinden Dachsbach, Gerhardshofen und Uehlfeld zum benachbarten Wahlkreis Erlangen - alle anderen Orte sind ein Teil vom Wahlkreis Fürth. Hier folgt die komplette Übersicht:

kreisfreie Stadt Fürth

Landkreis Fürth (komplett)

Ammerndorf

Cadolzburg

Großhabersdorf

Langenzenn

Oberasbach

Obermichelbach

Puschendorf

Roßtal

Seukendorf

Stein

Tuchenbach

Veitsbronn

Wilhermsdorf

Zirndorf

Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim

Bad Windsheim

Baudenbach

Burgbernheim

Burghaslach

Diespeck

Dietersheim

Emskirchen

Ergersheim

Gallmersgarten

Gollhofen

Gutenstetten

Hagenbüchach

Hemmersheim

Illesheim

Ippesheim

Ipsheim

Langenfeld

Markt Bibart

Markt Erlbach

Markt Nordheim

Markt Taschendorf

Marktbergel

Münchsteinach

Neuhof an der Zenn

an der Neustadt an der Aisch

Oberickelsheim

Obernzenn

Oberscheinfeld

Scheinfeld

Simmershofen

Sugenheim

Trautskirchen

Uffenheim

Weigenheim

Wilhelmsdorf

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für den Wahlkreis Fürth der vergangenen Wahl

Vor vier Jahren holte Christian Schmidt von der CSU das beste Ergebnis bei den Erststimmen im Wahlkreis Fürth. Der Direktkandidat kam auf 39,9 Prozent vor Carsten Dietmar Träger von der SPD mit 22,9 Prozent

Bei den Zweitstimmen sah das Wahlergebnis 2017 so aus:

CSU : 35,2 Prozent

: 35,2 Prozent SPD : 18,8 Prozent

: 18,8 Prozent AfD : 11,7 Prozent

: 11,7 Prozent Grüne: 10,4 Prozent

FDP : 8,9 Prozent

: 8,9 Prozent Linke: 7,8 Prozent

Auch bei den Zweitstimmen lag die CSU also vorne. Es folgten die SPD, die AfD, die Grünen, die FDP und die Linkspartei. (sge)

