Die Ergebnisse der Bundestagswahl 20201 für den Wahlkreis Gelsenkirchen gibt es hier. Die Großstadt im Ruhrgebiet ist Wahlkreis 123.

Damit alle 299 Wahlkreise bei der Bundestagswahl 2021 die gleiche Anzahl an Einwohnern haben, werden oftmals mehrere Städte, Gemeinden oder auch Landkreise zu einem Wahlkreis zusammengefasst. Für die Großstadt Gelsenkirchen, die im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen liegt, ist eine weitere Aufteilung nicht notwenidg. Die Stadt stellt für die Bundestagswahl am 26. September den Wahlkreis 123 dar.

Wenn Sie für den Wahlkreis Gelsenkirchen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 suchen, dann werden Sie hier fündig. Unser Datencenter liefert am Wahlabend das Ergebnis, sobald die ersten Zahlen vorliegen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Gelsenkirchen

Alle vier Jahre wird der deutsche Bundestag neu gewählt, was bedeutet, dass die Sitze des Parlaments neu vergeben werden. Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben in diesem Jahr am Sonntag, 26. September 2021, die Möglichkeit, ihre Erst- und Zweitstimmen abzugeben und damit die Politik der kommenden vier Jahre zu prägen.

Die Erststimme gilt einem Kandidaten des Wahlkreises, der dann durch ein Direktmandat - sollte er die meisten Stimmen erhalten - einen Sitz im Bundestag erhält. So werden die ersten 299 Sitze im Parlament besetzt. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt und sie beeinflusst wie viele weitere Sitze eine Partei besetzen darf.

Am Tag der Wahl finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Gelsenkirchen. Welcher Kandidat bzw. welche Kandidatin hat es aus dem Wahlkreis in den Bundestag geschafft? Welche Partei hat in Gelsenkirchen die meisten Stimmen erhalten? Die Antwort liefert unser Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Gelsenkirchen ist Wahlkreis 123

Während die meisten Wahlkreise aus mehreren Gemeinden bestehen, die teilweise auch aus mehreren Landkreisen zusammengefasst werden, bildet die Stadt Gelsenkirchen allein einen Wahlkreis bei der Bundestagswahl 2021. Die Stadt im Ruhrgebiet hat 259.105 Einwohner (Stand Dezember 2020) und gehört zum Regierungsbezirk Münster.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Gelsenkirchen der vergangenen Wahl

Bei der vorherigen Bundestagswahl, die im Jahr 2017 stattfand, setzte sich Markus Töns von der SPD mit den meisten Erststimmenanteilen durch. Er erhielt 38,3 Prozent der Stimmen - den zweitplatzierten CDU-Politiker Oliver Wittke wählten dagegen 25,4 Prozent der Wähler in Gelsenkirchen. Insgesamt gaben im Wahlkreis Gelsenkirchen 119.414 der 175.210 Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 68,2 Prozent - einer der niedrigsten Werte bei der Wahl 2017.

Die Zweitstimmen im Wahlkreis 123 verteilten sich so:

SPD : 33,5 Prozent

: 33,5 Prozent CDU : 22,4 Prozent

: 22,4 Prozent AfD : 17,0 Prozent

: 17,0 Prozent FDP : 9,2 Prozent

: 9,2 Prozent Die Linke : 7,4 Prozent

: 7,4 Prozent Grüne: 4,6 Prozent

Sonstige: 5,9 Prozent

Im Vergleich zur vorangegangenen Bundestagswahl, die im Jahr 2013 stattfand, mussten vor allem CDU und SPD Prozentpunkte einbüßen. Den deutlichsten Aufschwung hatte 2017 die AfD mit einem Zugewinn von 12,3 Prozentpunkten. (AZ)