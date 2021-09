Wahlkreis Göppingen: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Der Wahlkreis Göppingen besteht aus dem gleichnamigen Landkreis mit Orten wie Geislingen oder Eislingen. Hier finden Sie die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021.

299 Wahlkreise gibt es zur Bundestagswahl 2021 in Deutschland und in vielen Fällen ist die Aufteilung kompliziert. Ganz anders beim Wahlkreis Göppingen: Dazu gehört nämlich einfach der komplette Landkreis Göppingen mit allen Gemeinden und Städten.

Wie entscheiden sich die Menschen hier bei der Bundestagswahl 2021? Die Ergebnisse für den Bundestagswahlkreis Göppingen finden Sie nach der Auszählung in diesem Artikel.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Göppingen

Bei jeder Bundestagswahl haben die Menschen die Möglichkeit, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben. Dieses Angebot wurde in der Vergangenheit immer stärker genutzt, viele Wähler setzen ihre Kreuze aber auch gerne in den Wahllokalen, die von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben. Nach dem Schließen der Lokale beginnt die Auszählung. Unser Datencenter zeigt, wie die Ergebnisse im Wahlkreis Göppingen bei der Bundestagswahl 2021 ausfallen. Die Erststimmen gelten den Direktkandidaten, die Zweitstimmen den Parteien.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 263 mit Göppingen, Geislingen, Eislingen und Ebersbach

Jeder Wahlkreis in Deutschland muss ungefähr dieselbe Anzahl an Einwohnern umfassen. Das führt dazu, dass Wahlkreise und Landkreise in vielen Fällen nicht identisch sind. Beim Wahlkreis Göppingen ist das aber anders. Dieser umfasst den Landkreis Göppingen - nicht mehr und nicht weniger Orte. Hier eine komplette Übersicht über die Städte und Gemeinden:

Adelberg

Aichelberg

Albershausen

Bad Boll

Bad Ditzenbach

Bad Überkingen

Birenbach

Böhmenkirch

Börtlingen

Deggingen

Donzdorf

Drackenstein

Dürnau

Ebersbach an der Fils

Eislingen / Fils

Eschenbach

Gammelshausen

Geislingen an der Steige

Gingen an der Fils

Göppingen

Gruibingen

Hattenhofen

Heiningen

Hohenstadt

Kuchen

Lauterstein

Mühlhausen im Täle

im Täle Ottenbach

Rechberghausen

Salac

Schlat

Schlierbach

Süßen

Uhingen

Wangen

Wäschenbeuren

Wiesensteig

Zell unter Aichelberg

Insgesamt leben in diesem Gebiet rund 260.000 Einwohner. Davon dürfen diejenigen Deutschen wählen, die volljährig sind und ihren Sitz seit mindestens drei Monaten in Deutschland haben. Im Wahlkreis Göppingen gab es bei der vorherigen Bundestagswahl etwa 180.000 Wahlberechtigte.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Göppingen der vergangenen Wahl

Alle vier Jahre wird der Bundestag in Deutschland neu gewählt - zuletzt also 2017. Damals setzte sich von den Direktkandidaten Hermann Färber von der CDU durch. Er kam auf ein Ergebnis von 37,6 Prozent und zog damit ins Parlament ein.

Bei den Zweitstimmen geht es um ganze Parteien. Diese Stimmen sind entscheidend dafür, wie viele Abgeordnete eine Partei insgesamt stellen kann - und damit auch dafür, wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag aussehen. So fielen die Ergebnisse bei der Bundestagswahl vor vier Jahren im Wahlkreis Göppingen aus:

CDU : 33,3 Prozent

: 33,3 Prozent SPD : 17,6 Prozent

: 17,6 Prozent AfD : 14,7 Prozent

: 14,7 Prozent FDP : 12,6 Prozent

: 12,6 Prozent Grüne: 12,3 Prozent

Linke: 5,1 Prozent

Ein Drittel der Zweitstimmen entfiel also auf die CDU. Danach folgten die SPD, die AfD, die FDP, die Grünen und die Linkspartei. (sge)

