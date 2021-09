Wahlkreis Görlitz: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Görlitz veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst den sächsischen Landkreis Görlitz - unter anderem mit Ebersbach-Neugersdorf, Löbau, Niesky, Weißwasser und Zittau.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Görlitz finden Sie ab dem Tag der Wahl hier in diesem Artikel.

Zur Bundestagswahl am 26. September 2021 ist Deutschland in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Für mehr als 60 Millionen Wählerinnen und Wähler besteht dann die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und auf diese Weise zu entscheiden, welche Abgeordneten in der kommenden Legislaturperiode im deutschen Parlament sitzen werden.

Hier liefern wir Ihnen zunächst einmal die Wahlergebnisse. Weiter unten finden Sie dann noch eine Übersicht über alle Städte und Gemeinden im Wahlkreis Görlitz. Ganz am Schluss ist das Ergebnis der vorigen Bundestagswahl aus dem Jahr 2017 aufgeführt.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Görlitz

Hier bekommen Sie zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Görlitz das Ergebnis der Erststimmen, mit denen ein Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Anschließend finden Sie das Wahlergebnis zu den Zweitstimmen, mit denen Parteien gewählt werden und die am Ende für die Mehrheiten im Bundestag entscheidend sind. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste darf sie ins Parlament schicken. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend regelmäßig, damit Sie immer aktuelle Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Der Wahlkreis 157 umfasst Orte wie Görlitz, Ebersbach-Neugersdorf, Löbau, Niesky, Weißwasser und Zittau

Der Bundestagswahlkreis Görlitz umfasst alle Gemeinden im gleichnamigen sächsischen Landkreis. Vorgängerwahlkreise mit ähnlichem Territorium waren die Wahlkreise Löbau-Zittau/Görlitz/Niesky und Görlitz/Zittau/Niesky.

Der Wahlkreis hat rund 284.000 Einwohner, von denen gut 212.000 wahlberechtigt sind (Stand: 2017). Die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl lag bei 73,4 Prozent.

Zum Wahlkreis Görlitz gehören diese Städte und Gemeinden (Einwohnerzahl in Klammern. Stand: 31. Dezember 2020):

Städte

Bad Muskau (3681)

(3681) Bernstadt a. d. Eigen (3298)

a. d. Eigen (3298) Ebersbach-Neugersdorf (11.679)

(11.679) Görlitz , Große Kreisstadt (55.784)

, Große Kreisstadt (55.784) Herrnhut (5787)

(5787) Löbau , Große Kreisstadt (14.347)

, Große Kreisstadt (14.347) Neusalza-Spremberg (3264)

Niesky , Große Kreisstadt (9198)

, Große Kreisstadt (9198) Ostritz (2215)

(2215) Reichenbach /O.L. (4915)

/O.L. (4915) Rothenburg /O.L. (4405)

/O.L. (4405) Seifhennersdorf (3622)

(3622) Weißwasser /O.L., Große Kreisstadt 15.640)

/O.L., Große Kreisstadt 15.640) Zittau , Große Kreisstadt (24.738)

Gemeinden

Beiersdorf (1129)

(1129) Bertsdorf-Hörnitz (2046)

Boxberg /O.L. (4337)

/O.L. (4337) Dürrhennersdorf (962)

(962) Gablenz (1607)

(1607) Groß Düben (1070)

Großschönau (5335)

(5335) Großschweidnitz (1263)

(1263) Hähnichen (1232)

(1232) Hainewalde (1511)

(1511) Hohendubrau (1881)

Horka (1673)

(1673) Jonsdorf (1497)

Kodersdorf (2387)

(2387) Königshain (1165)

(1165) Kottmar (7206)

Krauschwitz (3405)

(3405) Kreba-Neudorf (857)

Lawalde (1808)

(1808) Leutersdorf (3499)

(3499) Markersdorf (3891)

(3891) Mittelherwigsdorf (3582)

(3582) Mücka (966)

(966) Neißeaue (1719)

Oderwitz (4954)

(4954) Olbersdorf (4550)

(4550) Oppach (2318)

(2318) Oybin (1324)

Quitzdorf am See (1244)

Rietschen (2512)

(2512) Rosenbach (1573)

(1573) Schleife (2400)

Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (1469)

Schönbach (1083)

(1083) Schöpstal (2387)

Trebendorf (Trjebin; 831)

(Trjebin; 831) Vierkirchen (1645)

Waldhufen (2405)

Weißkeißel (1262)

Bundestagswahl-Ergebnis 2017: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Görlitz bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat sich bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Görlitz Tino Chrupalla von der AfD mit 32,4 Prozent der Erststimmen durchgesetzt. Auf dem zweiten Platz lag Michael Kretschmer (CDU) mit 31,4 Prozent. Der AfD-Kandidat hatte also nur einen hauchdünnen Vorsprung vor dem aktuellen sächsischen Ministerpräsidenten.

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Wahl im Wahlkreis Görlitz (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 26,7 Prozent

: 26,7 Prozent DIE LINKE: 14,0 Prozent

SPD : 9,3 Prozent

: 9,3 Prozent AfD : 32,9 Prozent

: 32,9 Prozent GRÜNE: 2,9 Prozent

NPD : 1,5 Prozent

: 1,5 Prozent FREIE WÄHLER: 1,6 Prozent

FDP : 7,0 Prozent

: 7,0 Prozent Tierschutzpartei: 1,5 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent.

