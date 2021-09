Wahlkreis Hamburg-Altona: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Altona mit Altona-Nord, Osdorf und Blankenese.

Am 26. September 2021 steht die Bundestagswahl 2021 an. Der Termin wurde im Dezember 2020 festgelegt und fällt auf einen Sonntag, damit möglichst viele Menschen wählen können. 60,4 Millionen Menschen sind 2021 in Deutschland wahlberechtigt. Sehen Sie hier im Artikel die Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Altona in unserem Datencenter. Hamburg-Altona hat die Wahlkreisnummer 19. Am Ende des Artikels liefern wir Ihnen die Verteilung der Zweit- und Erststimmen der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Hamburg-Altona.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Altona

Deutschland ist in 299 Wahlkreise aufgeteilt - Hamburg-Altona ist einer davon. Bei der Bundestagswahl wird eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Am Wahlsonntag bieten wir Ihnen hier an dieser Stelle im Artikel die Ergebnisse im Wahlkreis Hamburg-Altona. Unser Datencenter wird regelmäßig aktualisiert. Sobald die Wahllokale schließen, beginnen die Auszählungen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 19 im Bezirk Altona mit Altona-Nord und Osdorf

Hamburg wird in insgesamt sechs Wahlbezirke aufgeteilt. Hamburg-Altona mit der Wahlkreisnummer 19 gehört auch dazu. Der Bezirk Hamburg-Altona hat insgesamt 275.264 Einwohner und Einwohnerinnen und besteht aus 14 Stadtteilen. Diese Stadtteile geben im Wahlkreis Hamburg-Altona ihre Stimmen ab:

Altona-Altstadt

Altona-Nord

Bahrenfeld

Blankenese

Groß Flottbek

Iserbrook

Lurup

Nienstedten

Osdorf

Othmarschen

Ottensen

Rissen

Sternschanze

Sülldorf

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Hamburg-Altona der vergangenen Wahl

Mit der Erststimme wird entschieden, welcher Direktkandidat aus dem Wahlkreis ins Parlament einziehen darf. In Deutschland werden durch die Erststimmen 299 Direktkandidaten gewählt. Matthias Bartke von der SPD hatte sich 2017 als Direktkandidat durchgesetzt und erhielt mit 28,9 Prozent die meisten Erststimmen im Wahlkreis Hamburg-Altona. Marcus Weinberg landete auf dem zweiten Platz. Hier sehen Sie die Ergebnisse im Überblick mit weiteren Direktkandidaten der FDP, Grünen, Linken und AfD:

Direktkandidat Partei Erststimmen in Prozent Matthias Bartke SPD 28,9 Marcus Weinberg CDU 25,9 Filiz Demirel Grüne 14,4 Robert Jarowoy Die Linke 13,6 Katja Suding FDP 8,6 Bernd Baumann AfD 5,1

146.090 Wähler haben 2017 im Wahlkreis Hamburg-Altona ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 78,6 Prozent. Somit lag der Bezirk etwas über dem Durchschnitt in Deutschland, denn insgesamt lag die Wahlbeteiligung im Jahr 2017 bei 76,2 Prozent. Die Zweitstimme gilt einer Partei. Hier sehen Sie die Verteilung der vergangenen Bundestagswahl un Wahlkreis Hamburg-Altona:

CDU : 24,9 Prozent

: 24,9 Prozent SPD : 20,4 Prozent

: 20,4 Prozent Grüne: 17,9 Prozent

FDP : 11,2 Prozent

: 11,2 Prozent Die Linke : 15,7 Prozent

: 15,7 Prozent AfD : 5,5 Prozent

: 5,5 Prozent Sonstige: 4,3 Prozent

Die CDU erhielt die höchste Anzahl an Zweitstimmen. Die SPD lag aber nur wenige Prozentpunkte hinter der CDU.

