Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel mit Harvestehude und Hoheluft-West.

Hamburg-Eimsbüttel ist einer von sechs Wahlkreisen zur Bundestagswahl 2021 in Hamburg. Der Termin zur Bundestagswahl 2021 steht schon seit Dezember 2020 fest: Am 26. September haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wahl findet an einem Sonntag statt, damit möglichst viele Menschen wählen können - das ist gesetzlich so geregelt. Eine Wahl muss entweder an einem Feiertag oder an einem Sonntag stattfinden.

Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel sehen Sie hier im Artikel. Außerdem finden Sie eine Übersicht zu allen Gemeinden im Wahlkreis 20 und die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl - mitsamt Direktkandidaten und der Verteilung der Zweitstimmen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel

In insgesamt 299 Wahlkreisen wird bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September 2021 gewählt. Damit ziehen 299 Abgeordnete als Direktkandidat oder Direktkandidatin ins Parlament ein. Ihre Erststimme auf dem Stimmzettel gilt einem Direktkandidaten oder einer Direktkandidatin. Ihre Zweitstimme gilt der gesamten Partei. Demnach werden auf dem Stimmzettel zwei Kreuze gesetzt. 60,4 Millionen Menschen sind in Deutschland wahlberechtigt und dürfen somit entscheiden, wie der Bundestag zusammengesetzt wird.

In unserem Datencenter finden Sie nach den Auszählungen am 26. September die Ergebnisse im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel mit allen Direktkandidaten und den Zweitstimmen für die jeweiligen Parteien:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 20 mit Eimsbüttel, Harvestehude und Hoheluft-West

Hamburg-Eimsbüttel hat 267.051 Einwohner und Einwohnerinnen. Wahlkreis 20 beinhaltet alle Stadtteile des Bezirks - insgesamt neun an der Zahl. Hier sehen Sie den Überblick zu allen Stadtteilen, die im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel wählen:

Eidelstedt

Eimsbüttel

Harvestehude

Hoheluft-West

Lokstedt

Niendorf

Rotherbaum

Schnelsen

Stellingen

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Hamburg-Eimsbüttel der vergangenen Wahl

2017 machten bei der Bundestagswahl in Deutschland nur 76,2 Prozent der stimmberechtigten Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Der Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel lag über dem deutschen Durchschnitt: Bei einer Wahlbeteiligung von 81,1 Prozent erhielt Niels Annen von der SPD bei der vergangenen Bundestagswahl die meisten Stimmen. Für ihn gaben 31,6 Prozent der Bürger ihre Stimme ab. Rüdiger Kruse von der CDU erreichte mit 28,7 Prozent der Erststimmen den zweiten Platz.

Direktkandidat Partei Erststimmen in Prozent Niels Annen SPD 31,6 Rüdiger Kruse CDU 28,7 Anna Gallina Grüne 15,0 Żaklin Nastić Die Linke 10,4 Ria Schröder FDP 6,8

Im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel erreichte die CDU mit 4,6 Prozentpunkten mit Abstand die höchste Anzahl der Zweitstimmen. Auf Platz 2 und 3 lagen die SPD und die Grünen. Hier der Überblick:

CDU : 26,9 Prozent

: 26,9 Prozent SPD : 22,3 Prozent

: 22,3 Prozent Grüne: 17,0 Prozent

FDP : 11,3 Prozent

: 11,3 Prozent Die Linke : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent AfD : 5,9 Prozent

: 5,9 Prozent Sonstige: 4,2 Prozent

