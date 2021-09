Wahlkreis Hamburg-Nord: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Nord mit Alsterdorf und Gemeinden aus dem Bezirk Wandsbek.

Am 26. September wählen zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hamburg-Nord Stadteile aus den Bezirken Hamburg Nord und Wandsbek. Hamburg hat insgesamt 1,85 Millionen Einwohner und wird in sechs Wahlkreise aufgeteilt. Hamburg-Nord hat die Wahlkreisnummer 21 und beinhaltet unter anderem die Stadteile Winterhude, Hummelsbüttel und Alsterdorf.

Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Hamburg-Nord finden Sie nach der Auszählung hier im Artikel. Außerdem finden Sie eine Übersicht zu allen Gemeinden im Wahlkreis 21 und die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Nord

Zwischen 8 und 18 Uhr haben die Wahllokale am Sonntag, 26. September 2021, geöffnet. Deutschland wird in insgesamt 299 Bundestagswahlkreise aufgeteilt. Auf dem Stimmzettel werden zwei Kreuze gesetzt. Die Erststimme gilt einem Direktkandidaten oder einer Direktkandidatin. Die Zweitstimme gilt der gesamten Partei und bestimmt die Anzahl der Sitze im Parlament. In unserem Datencenter finden Sie am Wahlabend nach den Auszählungen die Ergebnisse im Wahlkreis Hamburg-Nord.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Diese Stadtteile von Hamburg gehören zum Wahlkreis 21

Die Stimmen der Bürger in den Stadteilen Hummelsbüttel und Lemsahl-Mellingstedt zählen zum Wahlkreis 21. Hamburg Nord hat insgesamt 314.593 Einwohner und Einwohnerinnen. Wandsbek hat insgesamt 441.012 Einwohner und Einwohnerinnen. Hier sehen Sie den Überblick zu allen Stadtteilen die im Wahlkreis Hamburg-Nord wählen:

Vom Bezirk Hamburg-Nord

die Stadtteile Alsterdorf , Eppendorf , Fuhlsbüttel , Groß Borstel , Hoheluft-Ost , Langenhorn , Ohlsdorf , Winterhude

Weitere Stadtteile aus dem Bezirk geben ihre Stimmen im Wahlkreis Hamburg-Mitte ab.

vom Bezirk Wandsbek

die Stadtteile Bergstedt , Duvenstedt , Hummelsbüttel , Lemsahl-Mellingstedt, Poppenbüttel , Sasel , Wellingsbüttel , Wohldorf-Ohlstedt

Andere Stadtteile aus diesem Bezirk geben ihre Stimmen im Wahlkreis Hamburg-Wandsbek ab.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Hamburg-Nord der vergangenen Wahl

Bei einer Wahlbeteiligung von 82,3 Prozent erhielt Christoph Johannes Ploß von der CDU 2017 die meisten Stimmen. Für ihn gaben 33,5 Prozent der Bürger ihre Stimme ab. Diese Wahlbeteiligung lag über dem Durchschnitt in Deutschland. 2017 machten nämlich 76,2 Prozent der wahlberechtigten Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Dorothee Katja Juli Martin von der SPD erreichte mit 30,8 Prozent der Erststimmen den zweiten Platz. Hier sehen Sie die Ergebnisse der Top 5 im Überblick:

Direktkandidat Partei Erststimmen in Prozent Dorothee Martin SPD 30,8 Christoph Ploß CDU 33,5 Anja Hajduk Grüne 13,6 Rainer Behrens Die Linke 7,5 Robert Bläsing FDP 8,4

Im Wahlkreis Hamburg-Nord erreichte die CDU mit deutlichem Abstand die höchste Anzahl der Zweitstimmen. Hier der Überblick zu den Ergebnissen der vergangenen Bundestagswahl:

CDU : 31,3 Prozent

: 31,3 Prozent SPD : 21,4 Prozent

: 21,4 Prozent Grüne:14,4 Prozent

FDP : 13,9 Prozent

: 13,9 Prozent Die Linke : 9,4 Prozent

: 9,4 Prozent AfD : 6,2 Prozent

: 6,2 Prozent Sonstige: 3,4 Prozent

