Wahlkreis Hamburg-Wandsbek: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek mit Jenfeld und Rahlstedt.

Die Bundestagswahl 2021 findet am Sonntag, 26. September 2021, statt. Das Datum steht seit Dezember 2020 fest.

Hamburg wird zur Bundestagswahl 2021 in insgesamt sechs Wahlkreise aufgeteilt. Auch Hamburg Wandsbek gehört dazu. Insgesamt zehn Stadteile des Bezirks Wandsbek befinden sich in Wahlkreis 22.

Welcher Direktkandidat kann sich im Wahlkreis Hamburg-Wandsbek durchsetzen? Welche Partei erhält die meisten Zweitstimmen? Hier in diesem Artikel sehen Sie nach der Auszählung die Ergebnisse im Bundestagswahlkreis Hamburg-Wandsbek.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek

Am Sonntag, 26. September 2021, sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zwei Stimmen werden bei der Bundestagswahl vergeben: Die Erststimme für einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin und die Zweitstimme für die gesamte Partei.

Mehr als 60,4 Millionen Menschen sind in diesem Jahr in der Bundesrepublik wahlberechtigt und können dadurch entscheiden, wie der Bundestag die nächsten vier Jahre aussehen wird. Nach Schließung der Wahllokale gibt es etwa ab 18.30 Uhr erste Hochrechnungen. Die Ergebnisse für den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek sehen Sie hier in unserem Datencenter:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 22 mit Wandsbek und Jenfeld

Der Wahlkreis Hamburg-Wandsbek beinhaltet insgesamt zehn Stadteile. Die anderen Stadteile des Bezirks geben ihre Stimmen im Wahlkreis Hmaburg-Nord ab. Hier der Überblick:

Vom Bezirk Wandsbek

die Stadtteile Bramfeld , Eilbek , Farmsen-Berne, Jenfeld , Marienthal , Rahlstedt , Steilshoop , Tonndorf , Volksdorf , Wandsbek

Weitere Stadteile des Bezirks wählen im Wahlkreis Hamburg-Nord.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Hamburg-Wandsbek der vergangenen Wahl

Hamburg-Wandsbek hatte bei der Bundestagswahl 2017 eine Wahlbeteiligung von 73,3 Prozent. Im Vergleich zur Bundestagswahl im Jahr 2013 stieg 2017 die Wahlbeteiligung um 5,7 Prozentpunkte. In ganz Deutschland lag die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Bundestagswahl bei 76,2 Prozent.

Aydan Saliha Özoğuz von der SPD hat sich bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Hamburg-Wandsbek durchgesetzt. Sie erhielt 34,6 Prozent der Erststimmen und zog damit ins Parlament ein. Eckard Hans Uwe Graage von der CDU erreichte mit 29,7 Prozent Rang 2. Hier finden Sie die Top 5 der Direktkandidaten und Direktkandidatinnen in Hamburg-Wandsbek:

Direktkandidat Partei Erststimmen in Prozent Aydan Özoğuz SPD 34,6 Eckhard Graage CDU 29,8 Dennis Paustian-Döscher Grüne 7,1 Cornelia Kerth Die Linke 9,2 Wieland Schinnenburg FDP 7,0

Wie viele Sitze eine Partei im Parlament mit den Kandidaten der Landeslisten besetzen dürfen, hängt von den Zweitstimmen ab. Mit diesen geben die Bürger ihre Stimme keinem Direktkandidaten, sondern der gesamten Partei.

Bei den Zweitstimmen erhielt die CDU mit etwas mehr als zwei Prozentpunkten Abstand den ersten Platz. Hier der Überblick:

CDU : 28,9 Prozent

: 28,9 Prozent SPD : 26,6 Prozent

: 26,6 Prozent Grüne: 10,4 Prozent

FDP : 10,3 Prozent

: 10,3 Prozent Die Linke : 9,8 Prozent

: 9,8 Prozent AfD : 9,8 Prozent

: 9,8 Prozent Sonstige: 4,3 Prozent

