Wahlkreis Homburg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Homburg finden Sie hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021. Neben dem Saarpfalz-Kreis gehören die Orte Neunkirchen, Spiesen-Elversberg, Friedrichsthal, Quierschied und Sulzbach dazu.

299 Wahlkreise gibt es bei der Bundestagswahl 2021 in Deutschland. Der Wahlkreis mit der Nummer 299 ist Homburg im Saarland. Wie hier die Ergebnisse ausfallen, erfahren Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel.

Der Bundestagswahlkreis Homburg besteht vor allem aus dem Saarpfalz-Kreis. Es gehören aber auch einige Orte aus dem Landkreis Neunkirchen und aus dem Regionalverband Saarbrücken dazu.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Homburg

Alle vier Jahre findet in Deutschland eine Bundestagswahl statt. Die Wahllokale haben immer von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es steht aber auch allen Wählern offen, ohne besondere Gründe die Briefwahl zu nutzen. Die Stimmen werden alle erst nach dem Schließen der Lokale ausgezählt. Wie fallen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Homburg aus? Das Datencenter liefert die Antwort.

Die Erststimme geht an eine Direktkandidatin oder an einen Direktkandidaten aus dem Wahlkreis. Wer das beste Ergebnis holt, zieht als Wahlkreisabgeordneter in den Bundestag ein. Bei der Zweitstimme geht es hingegen um das Gesamtergebnis einer Partei. Von ihr hängt es ab, wer wie viele Sitze im Parlament bekommt. Die Zweitstimme hat damit mehr Gewicht.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 299 mit Homburg, St. Ingbert und Neunkirchen (Saar)

Der Saarpfalz-Kreis im Saarland besteht aus sieben Gemeinden mit insgesamt rund 140.000 Einwohnern. Er gehört komplett zum Wahlkreis Homburg. Die Orte aus dem Landkreis Neunkirchen und aus dem Regionalverband Saarbrücken verteilen sich hingegen auf verschiedene Wahlkreise.

Hier sehen Sie, welche Städte und Gemeinden zum Bundestagswahlkreis Homburg gehören:

Saarpfalz-Kreis (komplett)

Bexbach

Blieskastel

Gersheim

Homburg

Kirkel

Mandelbachtal

St. Ingbert

Landkreis Neunkirchen

Neunkirchen

Spiesen-Elversberg

Die anderen Orte aus dem Landkreis Neunkirchen gehören zum Wahlkreis St. Wendel.

Regionalverband Saarbrücken

Friedrichsthal

Quierschied

Sulzbach/Saar

Die anderen Orte vom Regionalverband Saarbrücken gehören zum Wahlkreis Saarbrücken und zum Wahlkreis St. Wendel.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Homburg der vorherigen Wahl

Bei der vorherigen Bundestagswahl im Jahr 2017 hatte der Direktkandidat der CDU ungefähr ein Drittel der Erststimmen bekommen, was für den Sieg reichte: Markus Alexander Uhl holte ein Ergebnis von 33,6 Prozent und lag damit knapp vor dem SPD-Politiker Esra-Leon Limbacher, der auf ein Wahlergebnis von 31,4 Prozent kam.

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU vor der SPD. Das waren die Ergebnisse im Jahr 2017 im Bundestagswahlkreis Homburg:

CDU : 31,0 Prozent

: 31,0 Prozent SPD : 27,7 Prozent

: 27,7 Prozent Linke: 12,4 Prozent

AfD : 11,7 Prozent

: 11,7 Prozent FDP : 7,7 Prozent

: 7,7 Prozent Grüne: 5,6 Prozent

Im Vergleich zu 2013 hatte die CDU 5,6 Prozentpunkte verloren, für die SPD ging es um 4,2 Prozentpunkte nach unten. Die Linkspartei, die AfD, die FDP und Bündnis 90 / Die Grünen konnten hingegen alle zulegen. (sge)

