Wahlkreis Koblenz: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Koblenz. Der Wahlkreis umfasst die Stadt Koblenz sowie Teile vom Landkreis Mayen-Koblenz und vom Rhein-Lahn-Kreis.

Bundestagswahl 2021: Sobald in den Wahllokalen im Wahlkreis Koblenz am 26. September um 18 Uhr die Stimmen ausgezählt werden, finden Sie hier die ganze Nacht die aktuellen Wahlergebnisse. Zu dem Wahlkreis zählen Koblenz selbst sowie Teile vom Landkreis Mayen-Koblenz und vom Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Wir behalten in der Wahlnacht speziell diesen Bereich für Sie im Auge.

Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 in 299 Wahlkreise unterteilt. Über 60 Millionen Frauen und Männer haben die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben und darüber zu entscheiden, welche Abgeordneten künftig im Bundestag sitzen. Sie können dabei festlegen, welche Parlamentarier in den kommenden vier Jahren die Gesetzgebung im Staat bestimmen werden. Der Bundestag ist nach dem Prinzip der Gewaltenteilung die gesetzgebende Gewalt (Legislative) in Deutschland. Demgegenüber stehen die Exekutive (Regierung und öffentliche Verwaltung) sowie die Judikative (die richterliche Gewalt).

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Koblenz

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Koblenz finden Sie hier als Erstes das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Anschließend liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden keine Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Koblenz: Welche Gebiete gehören zum Wahlkreis 199?

Zum Wahlkreis gehören ...

... die kreisfreie Stadt Koblenz

... vom Landkreis Mayen-Koblenz

Bendorf

Alken

Brey

Brodenbach

Burgen

Dieblich

Hatzenport

Kobern-Gondorf

Lehmen

Löf

Macken

Niederfell

Nörtershausen

Oberfell

Rhens

Spay

Waldesch

Winningen

Wolken

Niederwerth

Urbar

Vallendar

Weitersburg

Bassenheim

Kaltenengers

Kettig

Mülheim-Kärlich

Sankt Sebastian

Urmitz

Weißenthurm

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Mayen-Koblenz gehören zum Wahlkreis Ahrweiler.

... vom Rhein-Lahn-Kreis

Lahnstein

Auel

Bornich

Braubach

Dachsenhausen

Dahlheim

Dörscheid

Filsen

Kamp-Bornhofen

Kaub

Kestert

Lierschied

Lykershausen

Nochern

Osterspai

Patersberg

Prath

Reichenberg

Reitzenhain

Loreleystadt Sankt Goarshausen

Sauerthal

Weisel

Weyer

Arzbach

Bad Ems

Becheln

Dausenau

Fachbach

Frücht

Kemmenau

Miellen

Nievern

Die übrigen Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis gehören zum Wahlkreis Montabaur (204).

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 196.999 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,7 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Koblenz bei der vergangenen Wahl

Bei der vorigen Bundestagswahl hat unter den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Koblenz der BewerberJosef Oster ( CDU) gewonnnen. Sein Ergebnis betrug 41,3 Prozent. Auf Platz 2 landete mit einem Wahlergebnis von 28,7 Prozent der SPD-Kandidat Detlev Pilger.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Josef Oster CDU 41,3 % Detlev Pilger SPD 28,7 % Thomas Damson AfD 8,2 % Florian Glock FDP 6,5 % Patrick Zwiernik GRÜNE 6,2 % Ulrich Lenz LINKE 5,2 % Stefan Scheer Freie Wähler 1,8 % Andreas Werner Müller Die PARTEI 1,2 %

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Koblenz (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 37,8 Prozent

: 37,8 Prozent SPD : 23,8 Prozent

: 23,8 Prozent GRÜNE: 7,9 Prozent

FDP : 10,8 Prozent

: 10,8 Prozent DIE LINKE: 6,9 Prozent

AfD : 9,2 Prozent

: 9,2 Prozent FREIE WÄHLER: 1,1 Prozent

Die PARTEI: 1,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

