Wahlkreis Kreuznach: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Kreuznach. Der Wahlkreis umfasst den Landkreis Bad Kreuznach mit Bad Sobernheim und den Landkreis Birkenfeld mit Idar-Oberstein.

Bundestagswahl 2021: Nach der Auszählung am 26. September finden Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Kreuznach. Zu dem Wahlkreis zählen die Landkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld in Rheinland-Pfalz. Wir behalten speziell diesen Bereich des Bundeslandes die ganze Nacht für Sie im Auge.

Insgesamt ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt, die alle ungefähr dieselbe Bevölkerungszahl umfassen müssen. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat direkt in den Bundestag gewählt. Das soll sicherstellen, dass aus allen Teilen der Bundesrepublik ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist. Die Verteilung der Wahlkreise auf die Länder beruht auf einem statistischen Berechnungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers. Die durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis betrug am 30. September 2019 rund 243.500.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Kreuznach

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Kreuznach finden Sie hier als Erstes das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Anschließend liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden keine Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Kreuznach: Welche Orte zählen zum Wahlkreis 201?

Zum Wahlkreis gehören ...

... der Landkreis Bad Kreuznach mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Bad Kreuznach (51.310)

(51.310) Altenbamberg (747)

(747) Biebelsheim (617)

(617) Feilbingert (1504)

(1504) Frei-Laubersheim (1041)

(1041) Fürfeld (1583)

(1583) Hackenheim (2062)

(2062) Hallgarten (742)

(742) Hochstätten (608)

(608) Neu-Bamberg (943)

(943) Pfaffen-Schwabenheim (1490)

(1490) Pleitersheim (337)

(337) Tiefenthal (117)

Volxheim (1143)

(1143) Bärenbach (502)

(502) Becherbach bei Kirn (386)

bei (386) Brauweiler (50)

(50) Bruschied (296)

Hahnenbach (515)

(515) Heimweiler (397)

(397) Heinzenberg (22)

(22) Hennweiler (1220)

(1220) Hochstetten-Dhaun (1634)

(1634) Horbach (43)

Kellenbach (250)

(250) Kirn (8241)

(8241) Königsau (57)

(57) Limbach (303)

(303) Meckenbach (363)

(363) Oberhausen bei Kirn (841)

bei (841) Otzweiler (198)

(198) Schneppenbach (216)

(216) Schwarzerden (236)

(236) Simmertal (1876)

(1876) Weitersborn (227)

(227) Bretzenheim (2562)

(2562) Daxweiler (730)

(730) Dörrebach (689)

(689) Dorsheim (725)

(725) Eckenroth (227)

Guldental (2449)

(2449) Langenlonsheim (3937)

(3937) Laubenheim (797)

(797) Roth (285)

(285) Rümmelsheim (1369)

(1369) Schöneberg (603)

(603) Schweppenhausen (886)

(886) Seibersbach (1251)

(1251) Stromberg (3381)

(3381) Waldlaubersheim (801)

(801) Warmsroth (474)

(474) Windesheim (1752)

(1752) Abtweiler (189)

(189) Auen (185)

Bad Sobernheim (6468)

(6468) Bärweiler (220)

(220) Becherbach (833)

(833) Breitenheim (387)

(387) Callbach (338)

(338) Daubach (237)

Desloch (326)

(326) Hundsbach (365)

(365) Ippenschied (153)

(153) Jeckenbach (215)

(215) Kirschroth (266)

(266) Langenthal (93)

(93) Lauschied (537)

(537) Lettweiler (201)

Löllbach (188)

Martinstein (276)

(276) Meddersheim (1321)

(1321) Meisenheim , Stadt (2789)

, Stadt (2789) Merxheim (1380)

(1380) Monzingen (1571)

(1571) Nußbaum (470)

Odernheim am Glan (1707)

am (1707) Raumbach (401)

(401) Rehbach (47)

Rehborn (672)

(672) Reiffelbach (228)

Schmittweiler (201)

(201) Schweinschied (148)

(148) Seesbach (498)

(498) Staudernheim (1357)

(1357) Weiler bei Monzingen (463)

(463) Winterburg (183)

(183) Allenfeld (188)

(188) Argenschwang (340)

(340) Bockenau (1216)

(1216) Boos (371)

(371) Braunweiler (609)

Burgsponheim (235)

(235) Dalberg (223)

Duchroth (548)

(548) Gebroth (147)

(147) Gutenberg (1012)

(1012) Hargesheim (2926)

(2926) Hergenfeld (502)

(502) Hüffelsheim (1304)

(1304) Mandel (918)

Münchwald (287)

(287) Niederhausen (563)

(563) Norheim (1533)

(1533) Oberhausen an der Nahe (366)

an der Nahe (366) Oberstreit (290)

(290) Roxheim (2663)

(2663) Rüdesheim (2689)

(2689) Sankt Katharinen (377)

Schloßböckelheim (380)

Sommerloch (403)

Spabrücken (1135)

(1135) Spall (182)

Sponheim (751)

Traisen (592)

(592) Waldböckelheim (2168)

(2168) Wallhausen (1582)

(1582) Weinsheim (1798)

(1798) Winterbach (500)

... der Landkreis Birkenfeld mit diesen Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Idar-Oberstein (28.313)

(28.313) Baumholder (4329)

(4329) Berglangenbach (443)

(443) Berschweiler bei Baumholder (532)

bei (532) Eckersweiler (164)

(164) Fohren-Linden (337)

(337) Frauenberg (382)

(382) Hahnweiler (174)

(174) Heimbach (1032)

(1032) Leitzweiler (115)

(115) Mettweiler (214)

Reichenbach (538)

(538) Rohrbach (168)

(168) Rückweiler (383)

Ruschberg (788)

(788) Abentheuer (441)

Achtelsbach (401)

(401) Birkenfeld (7034)

(7034) Börfink (166)

Brücken (1245)

Buhlenberg (479)

(479) Dambach (144)

(144) Dienstweiler (327)

(327) Elchweiler (94)

(94) Ellenberg (95)

(95) Ellweiler (319)

(319) Gimbweiler (391)

(391) Gollenberg (118)

(118) Hattgenstein (254)

(254) Hoppstädten-Weiersbach (3663)

(3663) Kronweiler (337)

(337) Leisel (537)

Meckenbach (114)

(114) Niederbrombach (485)

(485) Niederhambach (327)

(327) Nohen (340)

(340) Oberbrombach (395)

(395) Oberhambach (252)

(252) Rimsberg (118)

(118) Rinzenberg (315)

(315) Rötsweiler-Nockenthal (474)

Schmißberg (215)

Schwollen (431)

Siesbach (360)

(360) Sonnenberg-Winnenberg (427)

(427) Wilzenberg-Hußweiler (280)

Allenbach (631)

(631) Asbach (142)

(142) Bergen (455)

Berschweiler bei Kirn (272)

bei (272) Bollenbach (134)

Breitenthal (316)

(316) Bruchweiler (511)

(511) Bundenbach (835)

(835) Dickesbach (413)

(413) Fischbach (874)

(874) Gerach (236)

(236) Gösenroth (245)

(245) Griebelschied (181)

(181) Hausen (182)

Hellertshausen (193)

(193) Herborn (495)

(495) Herrstein (807)

(807) Hettenrodt (637)

(637) Hintertiefenbach (317)

(317) Horbruch (334)

(334) Hottenbach (545)

Kempfeld (778)

(778) Kirschweiler (1058)

(1058) Krummenau (157)

(157) Langweiler (245)

Mackenrodt (367)

Mittelreidenbach (746)

(746) Mörschied (769)

Niederhosenbach (279)

(279) Niederwörresbach (846)

(846) Oberhosenbach (130)

(130) Oberkirn (326)

Oberreidenbach (604)

(604) Oberwörresbach (110)

Rhaunen (2156)

(2156) Schauren (484)

Schmidthachenbach (368)

(368) Schwerbach (49)

(49) Sensweiler (417)

(417) Sien (515)

(515) Sienhachenbach (180)

(180) Sonnschied (98)

(98) Stipshausen (823)

Sulzbach (285)

Veitsrodt (697)

(697) Vollmersbach (451)

(451) Weiden (85)

Weitersbach (93)

(93) Wickenrodt (173)

(173) Wirschweiler (296)

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 185.172 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,6 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Kreuznach bei der vergangenen Wahl

Bei der vorigen Bundestagswahl hat unter den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Kreuznach Antje Lezius (CDU) gewonnnen. Ihr Stimmenanteil betrug 37,0 Prozent. Zweiter wurde mit einem Wahlergebnis von 31,5 Prozent der SPD-Kandidat Joe Weingarten.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerberin oder Bewerber Partei Erststimmen (%) Antje Lezius CDU 37,0 Joe Weingarten SPD 31,5 Nicole Höchst AfD 10,8 Lothar Ackermann FDP 6,8 Manuela Holz Die Linke 5,5 Christiane Wayand Bündnis 90/Die Grünen 4,9 Herbert Drumm Freie Wähler 2,6

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Kreuznach (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 34,1 Prozent

: 34,1 Prozent SPD : 27,4 Prozent

: 27,4 Prozent GRÜNE: 6,2 Prozent

FDP : 9,9 Prozent

: 9,9 Prozent DIE LINKE: 6,9 Prozent

AfD : 11,4 Prozent

: 11,4 Prozent FREIE WÄHLER: 1,4 Prozent

Die PARTEI: 1,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

