Wahlkreis Lahn-Dill: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Sobald am 26. September 2021 um 18 Uhr die Wahllokale schließen, finden Sie hier die neuesten Ergebnisse für den hessischen Wahlkreis Lahn-Dill. Der Wahlkreis umfasst den gesamten Lahn-Dill-Kreis sowie zwei Gemeinden aus dem Landkreis Gießen.

Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 am 26. September in 299 Wahlkreise unterteilt. Mehr als 60 Millionen Menschen haben die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben und so darüber zu entscheiden, welche Abgeordneten künftig im Bundestag sitzen.

Jeder Wahlberechtigte hat die Möglichkeit, seine Stimme auch per Briefwahl abzugeben. Dafür muss rechtzeitig bei der zuständigen Gemeinde ein Wahlschein beantragt werden, der dann zusammen mit allen Briefwahlunterlagen zugeschickt wird. Jeder und jede Stimmberechtigte kann auf dem Stimmzettel zwei Felder ankreuzen: Auf der linken Seite wird die Erststimme vergeben, auf der rechten Seite die Zweitstimme.

Die Erststimme wird für eine Person abgegeben - in jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland treten Direktkandidatinnen und Direktkandidaten an. Wer davon in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhält, zieht als Volksvertreter direkt ins deutsche Parlament ein. Auf diese Weise werden die ersten 299 Abgeordneten gewählt.

Für die weiteren mindestens 299 Sitze im deutschen Parlament stellen alle Parteien für ihr Bundesland eine Kandidaten-Liste auf. Wie viele dieser Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten in den neuen Bundestag einziehen, hängt einzig und allein von der Zweitstimme ab - mit der wird eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet am Ende darüber, welche Partei wie viele Sitze im Parlament bekommt.

Hier finden Sie zunächst die aktuellen Wahlergebnisse im Wahlkreis Lahn-Dill. Anschließend bekommen Sie das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Lahn-Dill

Hier liefern wir zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Lahn-Dill das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Außerdem finden Sie in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen, mit denen nicht Personen, sondern Parteien gewählt werden.

Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 172: Was gehört zum Wahlkreis Lahn-Dill?

Der Wahlkreis Lahn-Dill trug bis 1979 die Bezeichnung "Wetzlar". Er umfasst...

...den vollständigen Lahn-Dill-Kreis (Einwohnerzahlen vom 31. Dezember 2020 in Klammern)

Aßlar (13.654)

(13.654) Braunfels (11.007)

(11.007) Dillenburg (23.261)

(23.261) Haiger (19.258)

Herborn (20.473)

(20.473) Leun (5.716)

Solms (13.641)

Wetzlar (53.188)

(53.188) Bischoffen (3.297)

(3.297) Breitscheid (4.672)

(4.672) Dietzhölztal (5.536)

(5.536) Driedorf (5.061)

(5.061) Ehringshausen (9.432)

(9.432) Eschenburg (9.950)

Greifenstein (6.524)

(6.524) Hohenahr (4.802)

(4.802) Hüttenberg (10.789)

(10.789) Lahnau (8.216)

(8.216) Mittenaar (4.717)

(4.717) Schöffengrund (6.474)

(6.474) Siegbach (2.541)

(2.541) Sinn (6.415)

Waldsolms (4.749)

. ..vom Landkreis Gießen

Biebertal

Wettenberg

Die übrigen Gemeinden im Landkreis Gießen gehören zum Wahlkreis 173.

Der Wahlkreis hatte bei der letzten Bundestagswahl rund 208.000 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag am 24. September 2017 bei 74,3 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Lahn-Dill bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Lahn-Dill der Bewerber Hans-Jürgen Irmer von der CDU gewonnen. Sein Erststimmen-Ergebnis betrug bei der damaligen Bundestagswahl 38,3 Prozent. Auf Platz 2 landete Dagmar Schmidt ( SPD) mit 29,7 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die 2017 mehr als 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerber Partei Erststimmen (%) Hans-Jürgen Irmer CDU 38,3 Dagmar Schmidt SPD 29,7 Willi Wagner AfD 11,7 Carsten Seelmeyer FDP 6,3 Thorben Sämann GRÜNE 5,8 Tamina Veit DIE LINKE 4,7 Dominic Harapat DIE PARTEI 1,3 Engin Eroglu FREIE WÄHLER 1,2

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Lahn-Dill (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 33,5 Prozent

: 33,5 Prozent SPD : 24,7 Prozent

: 24,7 Prozent GRÜNE: 7,0 Prozent

DIE LINKE: 6,7 Prozent

AfD : 13,7 Prozent

: 13,7 Prozent FDP : 9,7 Prozent

: 9,7 Prozent FREIE WÄHLER: 1,0 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

