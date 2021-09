Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021: Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal. Der Wahlkreis umfasst die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz) und Ludwigshafen am Rhein sowie Teile vom Rhein-Pfalz-Kreis mit Orten wie Dannstadt-Schauernheim oder Maxdorf.

Nach der Auszählung zur Bundestagswahl 2021 am 26. September finden Sie in diesem Artikel immer die neuesten Ergebnisse für den Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal. Dazu zählen die beiden gleichnamigen Städte sowie Teile vom Rhein-Pfalz-Kreis. Insgesamt ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt, die alle ungefähr dieselbe Einwohnerzahl haben müssen. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat direkt in den Bundestag gewählt. Dadurch ist sichergestellt, dass aus allen Teilen der Bundesrepublik mindestens ein Abgeordneter ins Parlament einzieht.

Bei der Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag lagen dem Gesetzgeber die Zahlen der deutschen Bevölkerung aus der amtlichen Statistik auf Länderebene zum Stand 30. September 2019 zu Grunde. Bei Anwendung des statistischen Berechnungsverfahrens nach Sainte-Laguë/Schepers ergab sich die für die Bundestagswahl 2021 maßgebliche Verteilung der Wahlkreise auf die Länder. Die durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis betrug am 30. September 2019 rund 243.500.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal finden Sie hier zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Danach liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden nicht Personen, sondern Parteien gewählt.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal: Welche Gemeinden zählen zum Wahlkreis 207?

Zum Wahlkreis gehören ...

... die kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)

... kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein

... vom Rhein-Pfalz-Kreis

Bobenheim-Roxheim

Böhl-Iggelheim

Limburgerhof

Mutterstadt

Dannstadt-Schauernheim

Hochdorf-Assenheim

Rödersheim-Gronau

Beindersheim

Großniedesheim

Heßheim

Heuchelheim bei Frankenthal

bei Kleinniedesheim

Lambsheim

Birkenheide

Fußgönheim

Maxdorf

Altrip

Neuhofen

Die übrigen Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis gehören zum Wahlkreis Neustadt - Speyer (208).

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal bei der vergangenen Wahl

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 215.595 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,1 Prozent.

Bei der Bundestagswahl 2017 hat von den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal der Bewerber Jens Torbjörn Kartes von der CDU mit 32,1 Prozent der Stimmen das Rennen für sich entschieden. Auf Platz 2 landete mit einem Wahlergebnis von 31,9 Prozent die Kandidatin Doris Barnett (SPD).

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Ludwigshafen / Frankenthal (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 30,9 Prozent

: 30,9 Prozent SPD : 25,0 Prozent

: 25,0 Prozent GRÜNE: 7,3 Prozent

FDP : 10,2 Prozent

: 10,2 Prozent DIE LINKE: 6,7 Prozent

AfD : 15,5 Prozent

: 15,5 Prozent FREIE WÄHLER: 1,5 Prozent

Die PARTEI: 1,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

