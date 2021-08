Wahlkreis Magdeburg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Magdeburg mit Bördeland und Schönebeck.

Im Wahlkreis Magdeburg wählen die Bürger der kreisfreien Stadt Magdeburg und vier Gemeinden aus dem Salzlandkreis. Magdeburg hat die Wahlkreisnummer 69 und ist einer von neun Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt. Die kreisfreie Stadt Magdeburg ist die Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

Falls Sie Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Magdeburg suchen, werden Sie hier im Artikel fündig. In unserem Datencenter finden Sie den gewählten Direktkandidaten oder die gewählte Direktkandidatin und die Verteilung der Zweitstimmen.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Magdeburg

Mehr als 60,4 Millionen Menschen dürfen in Deutschland am 26. September 2021 ihre Stimme abgegeben. Zur vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren haben 76,2 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Am Wahlsonntag finden Sie die Ergebnisse für die Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Magdeburg an dieser Stelle im Artikel. Hier sehen Sie das Datencenter:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 69 Magdeburg mit Bördeland und Schönebeck

In Magdeburg leben 235.775 Einwohner und Einwohnerinnen und ist die zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts. Die kreisfreie Stadt liegt am Knotenpunkt von Elbe, Elbe-Havel- und Mittellandkanal. Hier sehen Sie alle Stadteile im Überblick und die Gemeinden im Salzlandkreis, die im Wahlkreis 69 wählen:

Kreisfreie Stadt Magdeburg

Stadteile:

Alt Olvenstedt

Alte Neustadt

Altstadt

Anker

Barleber See

Berliner Chaussee

Beyendorf-Sohlen

Beyendorfer Grund

Brückfeld

Buckau

Cracau

Diesdorf

Fermersleben

Friedensweiler

Gewerbegebiet Nord

Großer Silberberg

Herrenkrug

Hopfengarten

Kannenstieg

Kreuzhorst

Leipziger Straße

Lemsdorf

Lindenweiler

Lüttgen-Salbke

Magdeburg-Industriehafen

Magdeburg-Nordwest

Neu Olvenstedt

Neue Neustadt

Neugrüneberg

Neustädter Feld

Neustädter See

Ottersleben

Pechau

Prester

Magdeburg-Puppendorf

Randau-Calenberge

Reform

Rothensee

Salbke

Stadtfeld Ost

Stadtfeld West

Sudenburg

Sülzegrund

Werder

Westerhüsen

Zipkeleben

Vom Salzlandkreis

Barby

Bördeland

Calbe ( Saale )

( ) Schönebeck ( Elbe )

Die übrigen Gemeinden und Städte im Salzlandkreis wählen im Wahlkreis Anhalt und im Wahlkreis Harz.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Magdeburg der vergangenen Wahl

Tino Sorge von der CDU erhielt bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 die meisten Erststimmen. 27,4 Prozent der Bürger wählten den CDU-Direktkandidaten. Burkhard Karl Erich Lischka von der SPD erreichte 21,7 Prozent. Im Wahlkreis Magdeburg wurde vor vier Jahren eine Wahlbeteiligung von 68,4 Prozent erreicht. Dieses Ergebnis liegt leicht über der Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt, die 2017 bei 68,1 Prozent lag.

Im Wahlkreis 69, Magdeburg, haben die meisten Bürger ihre Zweitstimme an die CDU verteilt. So sah das Bundestagswahl-Ergebnis der Zweitstimmen im Jahr 2017 aus:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 69 (2017) Zweitstimmen Sachsen-Anhalt (2017) CDU 27,8 Prozent 30,3 Prozent SPD 17,1 Prozent 15,2 Prozent FDP 7,9 Prozent 7,8 Prozent Grüne 5,3 Prozent 3,7 Prozent Die Linke 18,7 Prozent 17,7 Prozent AfD 16,2 Prozent 19,6 Prozent Sonstige 7,0 Prozent 5,7 Prozent

